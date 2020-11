Βιέννη: Πληροφορίες ότι κράτησαν ομήρους σε εστιατόριο την ώρα της αιματηρής επίθεσης!

Κι ενώ η Ευρώπη παρακολουθεί συγκλονισμένη τα τεκταινόμενα στην Βιέννη, νέες πληροφορίες βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Sputnik, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον επτά νεκρούς, αλλά και για το ότι οι δράστες της συντονισμένης -από ό, τι φαίνεται- επίθεσης, κράτησαν ομήρους σε ένα εστιατόριο την ώρα του μακελειού!

Δείτε εικόνες από εστιατόρια στην Βιέννη

Police are now checking restaurants in Vienna for the terrorists #Vienna pic.twitter.com/SM3UVuRC2t November 2, 2020

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Βιέννη

Ήδη κυκλοφορούν βίντεο στο Twitter που δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών!

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βιέννη

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna – Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

Το newsit.gr παρακολουθεί ζωντανά τα τεκταινόμενα και σας μεταφέρει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

