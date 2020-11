Βιέννη: Την ώρα της επίθεσης μουσικοί της κρατικής Όπερας συνέχισαν να παίζουν «για να νιώσει άνετα ο κόσμος»

Η Βιέννη είναι σοκαρισμένη από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση, ωστόσο, όσα έγιναν στην Οπερα το βράδυ του μακελειού προκαλούν συγκίνηση.

Οι μουσικοί της ορχήστρας της κρατικής Όπερας της Βιέννης συνέχιζαν να παίζουν ενώ οι υπεύθυνοι ενημέρωναν τους θεατές ότι δεν ήταν ασφαλές να φύγουν, καθώς ένας ένοπλος κυκλοφορούσε έξω σκορπώντας τον θάνατο.

Στο twitter ανέβασε βίντεο ένας θεατής διακρίνεται το κουαρτέτο να παίζει το «Kaiserquartett» του Αυστριακού συνθέτη Γιόζεφ Χάιντν σε όσους είχαν απομείνει στις θέσεις τους από το κοινό.

Οπως έγινε γνωστό, μια εκπρόσωπος Τύπου της κρατικής Όπερας της Βιέννης εξήγησε πως η διεύθυνση ενημερώθηκε από την αστυνομία στο διάλειμμα της χθεσινής παράστασης με τις όπερες «Cavalleria Rusticana» και «Pagliacci» ότι έξω από το κτίριο, στο κέντρο της Βιέννης, βρίσκονταν σε εξέλιξη τρομοκρατικές επιθέσεις.

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight’s performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV