Κόσμος

Βίντεο από τις στάσεις του Πούτιν καθ’ οδόν για το ραντεβού με τον Τραμπ στην Αλάσκα – Το χόκεϊ και το μνημείο ΗΠΑ και ΕΣΣΔ

Ο Ρώσος Πρόεδρος επισκέφθηκε μία σειρά από εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής / Sputnik / Alexey Nikolsky / Pool via REUTERS

Μία στάση στο Μαγκαντάν στη ρωσική Άπω Ανατολή έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τις διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας αργότερα την Παρασκευή (15.08.2025).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μαγκαντάν και κατευθυνόμενος προς το ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε μία σειρά από εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος Πρόεδρος επιθεώρησε, μεταξύ των οποίων, ένα εργοστάσιο αλιευτικών προϊόντων, ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα αθλητικό συγκρότημα, ενώ συνομίλησε με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μαγκαντάν, Σεργκέι Νόσοφ.

 

«Φυσικά… λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφία της χώρας, ο Πρόεδρος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθεί με περιφερειακά θέματα. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Αλάσκα, όπου θα ασχοληθεί με ρωσοαμερικανικά θέματα», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε και την προπόνηση μίας παιδικής ομάδας χόκεϊ.

 

Επιπλέον, σε μία κίνηση με σκοπό, όπως αναφέρει ο «Guardian», να γοητεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του Κρεμλίνου κατέθεσε λουλούδια σε μνημείο για τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

 

Στο μεταξύ, στα social media κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει την αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου στο Μαγκαντάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo