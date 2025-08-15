Βίντεο από τις στάσεις του Πούτιν καθ’ οδόν για το ραντεβού με τον Τραμπ στην Αλάσκα – Το χόκεϊ και το μνημείο ΗΠΑ και ΕΣΣΔ

Μία στάση στο Μαγκαντάν στη ρωσική Άπω Ανατολή έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από τις διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας αργότερα την Παρασκευή (15.08.2025).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μαγκαντάν και κατευθυνόμενος προς το ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε μία σειρά από εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος Πρόεδρος επιθεώρησε, μεταξύ των οποίων, ένα εργοστάσιο αλιευτικών προϊόντων, ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα αθλητικό συγκρότημα, ενώ συνομίλησε με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μαγκαντάν, Σεργκέι Νόσοφ.

Found! Putin has begun his working program in Magadan, propagandists claim https://t.co/uirFcqg601 pic.twitter.com/s2F68peMhK — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

«Φυσικά… λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφία της χώρας, ο Πρόεδρος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να ασχοληθεί με περιφερειακά θέματα. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Αλάσκα, όπου θα ασχοληθεί με ρωσοαμερικανικά θέματα», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε και την προπόνηση μίας παιδικής ομάδας χόκεϊ.

Επιπλέον, σε μία κίνηση με σκοπό, όπως αναφέρει ο «Guardian», να γοητεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του Κρεμλίνου κατέθεσε λουλούδια σε μνημείο για τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Vladimir Putin laid flowers at the “Heroes of ALSIB” memorial.



The memorial symbolizes the cooperation between the Soviet Union and the United States during World War. pic.twitter.com/51XnVZT5Z9 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) August 15, 2025

New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Στο μεταξύ, στα social media κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει την αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου στο Μαγκαντάν.