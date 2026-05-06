Viral θεωρία συνωμοσίας για τον Μπάρον Τραμπ: «Είναι ταξιδιώτης στον χρόνο» – «Δεν είναι, τον έχω δει να μεγαλώνει» απαντά η Λάρα Τραμπ

Ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε πριν από περισσότερα από 130 χρόνια έχει αναζωπυρώσει μία τρελή θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία ο Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι στην πραγματικότητα ταξιδιώτης στον χρόνο.

Ο Αμερικανός πολιτικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος Ingersoll Lockwood έγραψε το 1893 το παιδικό βιβλίο «Baron Trump’s Marvelous Underground Journey», στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα πλούσιο αριστοκρατικό αγόρι που ζει στο «Κάστρο Τραμπ» και καθοδηγείται στο ταξίδι του προς τη Ρωσία από έναν άνδρα ονόματι «Don». Οι ανατριχιαστικές – για ορισμένους – ομοιότητες με την οικογένεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα φανταστικά στοιχεία του βιβλίου, έχουν οδηγήσει κάποιους στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια Τραμπ ενδέχεται να σχετίζεται με ταξίδια στον χρόνο, σύμφωνα με την DailyMail.

Η συγκεκριμένη θεωρία έχει αποκτήσει τέτοια απήχηση τα τελευταία χρόνια, ώστε η Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ, αναγκάστηκε να την διαψεύσει μέσα από το podcast της την Πέμπτη, σχολιάζοντας παράλληλα το πόσα views συγκεντρώνουν σχετικά βίντεο που «αναλύουν» τη θεωρία.

«Δεν προσπαθώ να χαλάσω τα όνειρα κανενός, αλλά ο Μπαρόν Τραμπ δεν είναι ταξιδιώτης στον χρόνο», δήλωσε στο επεισόδιο του The Right View with Lara Trump.

«Λυπάμαι που το λέω, ξέρω ότι θα απογοητεύσω πολλούς σήμερα», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τη θεωρία «τρελή».

Στη συνέχεια προκάλεσε τους ακροατές να αποδείξουν το αντίθετο: «Πείτε μου έναν ταξιδιώτη στον χρόνο. Πείτε μου έναν άνθρωπο που να μπορεί να το υποστηρίξει αυτό ως πραγματικό γεγονός. Δεν υπάρχει».

«Γνωρίζω τον Μπάρον εδώ και 18 χρόνια. Δεν είναι ταξιδιώτης στον χρόνο. Τον έχω δει να μεγαλώνει», σημείωσε.

Το βιβλίο

Στο μυθιστόρημα του Lockwood, ο «Baron Trump» (σσ με ένα «r» στο όνομα, ο γιος του Τραμπ είναι Barron, με 2 «rr» ) καθοδηγείται σε μια περιπέτεια στη Ρωσία από έναν άνδρα ονόματι «Don», τον «διδάσκαλο των διδασκάλων».

Στις εικονογραφήσεις, ο νεαρός Baron εμφανίζεται πολυτελώς ντυμένος και στολισμένος με κοσμήματα, καθώς εγκαταλείπει το «Κάστρο Τραμπ» για να ταξιδέψει στη Ρωσία, αναζητώντας είσοδο σε εναλλακτικές διαστάσεις. Το έργο παρουσιάζει τον ήρωα που έχει βαρεθεί την πολυτέλεια, με έντονη φαντασία και «πολύ ενεργό μυαλό».

Ο ίδιος συγγραφέας έγραψε και το πολιτικό μυθιστόρημα «The Last President», στο οποίο ένας πολιτικός «outsider» από τη Νέα Υόρκη εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια Νέα Υόρκη σε αναταραχή, αμέσως μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές. Περιγράφονται ταραχές, διαδηλώσεις και συγκρούσεις στους δρόμους της πόλης, με αναφορές σε «όχλους που οργανώνονται υπό αναρχικούς και σοσιαλιστές».

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου θεώρησαν ότι υπάρχουν παραλληλισμοί με σύγχρονα πολιτικά γεγονότα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας.

Αν και δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για ταξίδια στον χρόνο, το ζήτημα έχει απασχολήσει τη φυσική και τη θεωρητική επιστήμη.