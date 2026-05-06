Απλό τεστ στο σπίτι μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, δείχνει νέα μελέτη

Ένα απλό τεστ που μπορεί να γίνει στο σπίτι ενδέχεται να βοηθήσει στην εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Πρόκειται για πιθανό βήμα-κλειδί προς πιο γρήγορη και προσβάσιμη διάγνωση της άνοιας.

Το τεστ συνδυάζει μια διαδικτυακή αξιολόγηση της εγκεφαλικής λειτουργίας με μια εξέταση αίματος με τσίμπημα στο δάχτυλο, η οποία ανιχνεύει βιοδείκτες που σχετίζονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα είδος «διαλογής» (triage), εντοπίζοντας τα άτομα υψηλότερου κινδύνου, τα οποία στη συνέχεια θα παραπέμπονται για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και πιθανή θεραπευτική παρέμβαση.

Η καθηγήτρια Αν Κόρμπετ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έξετερ σημείωσε ότι η έρευνα βασίζεται σε προηγούμενα ευρήματα για την αποτελεσματικότητα των αιματολογικών τεστ με τσίμπημα στο δάχτυλο. Όπως εξήγησε, ο συνδυασμός των βιοδεικτών και των γνωστικών τεστ προσφέρει «έναν πιθανό τρόπο πρόβλεψης του κινδύνου άνοιας».

Σύμφωνα με την ίδια, η μέθοδος θα μπορούσε να επιτρέψει τον έλεγχο μεγάλου αριθμού ανθρώπων χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κλινική ή περίπλοκων εξετάσεων. «Θα εξασφάλιζε ότι τα άτομα με τον υψηλότερο κίνδυνο θα προτεραιοποιούνται για παρακολούθηση και διάγνωση, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη», πρόσθεσε.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 170 άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν σε αιματολογικό έλεγχο για τους βιοδείκτες p-tau217 και GFAP – οι οποίοι σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ και την εγκεφαλική εκφύλιση – καθώς και σε διαδικτυακά τεστ μνήμης και γνωστικών δεξιοτήτων.

Ο καθηγητής Κλάιβ Μπάλαρντ από το ίδιο πανεπιστήμιο επισήμανε ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται πως ζουν με άνοια, ενώ μόλις ένας στους 1.000 με πρώιμα σημάδια εγκεφαλικής έκπτωσης λαμβάνει εξειδικευμένη αξιολόγηση.

Η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer Research UK, Δρ. Sheona Scales, δήλωσε ότι η εξέταση παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες και ότι τώρα απαιτούνται «μεγαλύτερες και πιο ευρείας κλίμακας» μελέτες.

«Τα αιματολογικά τεστ με τσίμπημα στο δάχτυλο θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στη διάγνωση της άνοιας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου και στην ταχύτερη πρόσβασή τους σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.