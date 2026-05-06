Fake εμίρηδες στο Οχάιο: Πώς έστησαν απάτη 21 εκατ. δολαρίων ξαφρίζοντας επιχειρηματίες μέσω crypto

Δύο αδέλφια στο Οχάιο των ΗΠΑ καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για τη συμμετοχή τους σε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Zubair και Muzzammil Al Zubair παρουσιάζανταν ως μέλη βασιλικής οικογένειας από τη Μέση Ανατολή, χτίζοντας μια ψεύτικη εικόνα ακραίου πλούτου και ισχυρών διεθνών διασυνδέσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να εξαπατήσουν επιχειρηματίες στο Οχάιο, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες ζούσαν μια ζωή απόλυτης χλιδής, κινούμενοι με ιδιωτικά τζετ, πολυτελή οχήματα και ακριβά κοσμήματα, ενώ διέθεταν ακόμη και όπλα υψηλής αξίας, όπως ένα χρυσό, προσαρμοσμένο τυφέκιο τύπου AK-47. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να ενισχύσουν την αξιοπιστία του ψεύτικου προφίλ τους και να προσελκύσουν επενδυτές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι απάτες τους περιλάμβαναν την εξαπάτηση πρώην συντρόφου, από την οποία απέσπασαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, καθώς και ενός Κινέζου επενδυτή που έχασε σχεδόν 18 εκατ. δολάρια μέσω ψευδών υποσχέσεων για επενδυτικό έργο και δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Κομβικό ρόλο στο σχέδιό τους έπαιξε, σύμφωνα με την New York Post, πρώην συνεργάτης δημάρχου του East Cleveland, ο οποίος, όπως αναφέρουν οι αρχές, τους παρείχε θεσμική κάλυψη με αντάλλαγμα δώρα, χρήματα και πολυτελείς παροχές. Η εμπλοκή του διευκόλυνε την πρόσβασή τους σε επίσημα έγγραφα και πολιτική νομιμοποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από δίκη δύο εβδομάδων, οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για σειρά κακουργημάτων, όπως απάτη, δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος.

Οι δύο ψεύτικοι εμίρηδες καταδικάστηκαν την Τρίτη 05.05.2026 σε 24 και 23 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, με τον περιφερειακό δικαστή, Ντόναλντ Νούτζεντ, να σημειώνει: «Κλέψατε πολλά χρήματα, εξαπατήσατε ανθρώπους και παρουσιάσατε το Ανατολικό Κλίβελαντ με άσχημο τρόπο».