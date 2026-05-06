Κόσμος

Τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρονται στην Ολλανδία

Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός
A boat beside cruise ship MV Hondius, hit by Hantavirus, anchored off Cape Verde port, on the day sick passengers were evacuated by boat from the cruise ship, in Praia Port, Cape Verde, in this screengrab obtained from a video, May 5, 2026. REUTERS TV via REUTERS . REFILE – ADDING 'HANTAVIRUS' KEYWORD TO CAPTION
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που βρίσκεται σε καραντίνα,  είναι καθ’ οδόν προς την Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη, λέει ο επικεφαλής του ΠΟΥ. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ,  Τέντρος Γκεμπρεγέσους λέει ότι ο οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται με τον διαχειριστή του κρουαζιερόπλοιου, με τις κυβερνήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», προσθέτει σε δήλωσή του στο X.

hantavirus
Η ανάρτηση του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ για την μεταφορά ασθενών στην Ολλανδία

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα ύποπτα  κρούσματα είναι 8. Το τελευταίο αφορά έναν άνδρα που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Τα Κανάρια νησιά έχει πλέον ως προορισμό το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει εκεί σε τρεις με τέσσερις μέρες, ενώ παράλληλα το BBC δημοσίευσε εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου.

Στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχραιμη.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η λοίμωξη στον άνθρωπο μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, δυνητικά θανατηφόρα. Αν και ασυνήθιστο, σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes (υποτύπου του Χανταϊού) έχουν καταγραφεί περιορισμένα περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
118
108
107
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Guardian: Πώς η κρίση καυσίμων απειλεί τα ταξίδια και τις διακοπές μας – Στροφή σε κοντινούς προορισμούς
Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απίθανο να «στεγνώσει» πλήρως η αγορά καυσίμων
Αεροπλάνο
Newsit logo
Newsit logo