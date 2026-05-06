Τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρονται στην Ολλανδία

Τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που βρίσκεται σε καραντίνα, είναι καθ’ οδόν προς την Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη, λέει ο επικεφαλής του ΠΟΥ. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγέσους λέει ότι ο οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται με τον διαχειριστή του κρουαζιερόπλοιου, με τις κυβερνήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», προσθέτει σε δήλωσή του στο X.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα ύποπτα κρούσματα είναι 8. Το τελευταίο αφορά έναν άνδρα που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Τα Κανάρια νησιά έχει πλέον ως προορισμό το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει εκεί σε τρεις με τέσσερις μέρες, ενώ παράλληλα το BBC δημοσίευσε εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου.

Στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχραιμη.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η λοίμωξη στον άνθρωπο μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, δυνητικά θανατηφόρα. Αν και ασυνήθιστο, σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes (υποτύπου του Χανταϊού) έχουν καταγραφεί περιορισμένα περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης.