Έξι άτομα σκότωσε – σύμφωνα με νεότερι απολογισμό – διευθυντής του Walmart στο Τσέζαπικ της Βιρτζίνια, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός.

«Η αστυνομία του Τσέζαπικ επιβεβαιώνει επτά θύματα, μεταξύ των οποίων ο δράστης, από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στο κατάστημα της Walmart», ανέφερε η δημοτική αρχή μέσω του Twitter.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει κάνει γνωστές λεπτομέρειες για τον δράστη, όμως εργαζόμενοι αναφέρουν πως πρόκειται για τον διευθυντή του καταστήματος.

Μάλιστα έχει αναρτηθεί και βίντεο που τον δείχνει να κάνει… πλάκα και να είναι ευδιάθετος με τους εργαζόμενους, λίγη ώρα πριν σπείρει τον όλεθρο.

🚨#BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ⁰

📌#Chesapeake l #VA ⁰

Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3