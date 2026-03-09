Κόσμος

Βηρυτός: Αναχαίτιση πυραύλου σε ζωντανή μετάδοση

Το Ισραήλ εξαπολύει στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
Πύραυλος
Πύραυλος

Στιγμές τρόμου έζησαν στη Βηρυτό οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ την πρωτεύουσα του Λιβάνου να μεταδίδει ζωντανά αναχαίτιση πυραύλου.

Ο ΣΚΑΪ έκανε σύνδεση με τον απεσταλμένο του στη Βηρυτό Χρήστο Νικολαΐδη όμως εκείνη την ώρα γινόταν επίθεση με πυραύλους. Υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι με την κάμερα να γυρίζει και να δείχνει τι ακριβώς έχει συμβεί.  

Όπως επισήμανε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ υπάρχουν νέα πλήγματα των IDF σε τράπεζες στη Ντάχια της Βηρυτού.

Το Ισραήλ εξαπολύει στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

