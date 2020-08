Καθώς οι Βηρυτός θρηνεί τους νεκρούς της και επικρατεί διαμάχη για το μέγεθος των ανακατασκευών, μετά την τεράστια έκρηξη της Τρίτης, οργισμένοι Λιβανέζοι με την αντίδραση της κυβέρνησης τους, κάλεσαν σήμερα τις ξένες χώρες να ανατρέψουν τους ηγέτες του Λιβάνου και να κυβερνήσουν τη χώρα.

Αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης για μία διαδήλωση, ώστε να ασκήσουν κριτική στη διαχείριση της μεγαλύτερης έκρηξης στην ιστορία της Βηρυτού, από την παρούσα κυβέρνηση του Λιβάνου.

Η έκρηξη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου στοίχισε τη ζωή σε 154 ανθρώπους, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 5.000 άνθρωποι.

Το ωστικό κύμα κατέστρεψε ένα τμήμα της Βηρυτού.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ξύλινες κρεμάλες με θηλιές και ένα πανό έγραφε: “Παραιτηθείτε ή κρεμαστείτε.”

Τις τελευταίες ώρες, νέες εικόνες βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας, από ένα βίντεο που τραβήχτηκε πολύ κοντά από το σημείο μηδέν.

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το τι συνέβη…

Terrifying Moment | New footage emerges of the devastating #BeirutExpolsion which left at least 150 dead, 5,000 injured



MORE: https://t.co/TG6VOoyXPc pic.twitter.com/VUwNOYdSsi