Ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαίωσε πως η χώρα του θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε πως αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

«Δουλεύουμε ακόμη τις τις διατυπώσεις, τις ακριβείς εκφράσεις της επιβεβαίωσης, όμως ήδη αντιλαμβανόμαστε (…) ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στη συμμαχία», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του τη Δευτέρα. «Δουλεύουμε για να φτιαχτεί ο αλγόριθμος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε την ένταξή μας (στο ΝΑΤΟ), όσο πιο καθαρά και γρήγορα είναι δυνατό», επέμεινε.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι δυτικές δυνάμεις οριστικοποιούν ακόμη πλαίσιο που θα προσφέρει μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο κι ενδέχεται να το δημοσιοποιήσουν στο πέρας της συνόδου.

Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο NATO για το εάν και το πότε θα απευθυνθεί πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί, για τους όρους που θα πρέπει να εκπληρώσει και για τον μηχανισμό αποτίμησης της προόδου της, κατά τις ίδιες πηγές.

