Βόρεια Μακεδονία: Σύλληψη μελών του ISIS – Ετοίμαζαν επίθεση, επικοινωνούσαν με WhatsApp

Στη Βόρεια Μακεδονία οι αρχές της γειτονικής χώρας συνέλαβαν οκτώ άτομα ηλικίας 21 έως 32 ετών. Φέρονται ύποπτα για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Τρεις από αυτούς συνελήφθησαν στα Σκόπια και πέντε στο Κουμάνοβο.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη Βόρεια Μακεδονία ένας από τους 8 συλληφθέντες είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS στη Συρία. Οι συλλήψεις έγιναν με την υποψία «δημιουργίας τρομοκρατικής οργάνωσης βασισμένης στην ιδεολογία του ISIS με σκοπό τη διάπραξη δολοφονιών και την καταστροφή δημόσιων κτιρίων με την πρόθεση δημιουργίας αισθήματος ανασφάλειας και φόβου μεταξύ των πολιτών».

Eight charged with creating terrorist organization in North Macedonia https://t.co/Z70h5wyaG6 pic.twitter.com/5mmaEBPGDE