Βόρεια Μακεδονία: Τρεις ανήλικοι ανάμεσα στους 59 νεκρούς από τη φωτιά στο κλαμπ – Χειροπέδες σε 20 άτομα

Ανείπωτος ο θρήνος στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία για τον χαμό 59 νεαρών ηλικίας 16 με 22 χρόνων, λόγω της τρομακτικής φωτιάς που ξέσπασε σε κλαμπ στην περιοχή Κότσανι τα ξημερώματα της Κυριακής (16/03/2025).

Αν και έχουν περάσει 24 ώρες από τη στιγμή που ξέσπασε η φονική φωτιά στο κλαμπ της Βόρειας Μακεδονίας, η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή είναι τραγική. Πολλές οικογένειες δεν έχουν ακόμα νέα για την τύχη των παιδιών τους, κάνοντας το κλίμα ακόμα πιο τραγικό από ότι είναι. Στη χώρα κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος.

Από τις 59 σορούς, έχουν αναγνωριστεί μόνο οι 35 και δυστυχώς μέσα στους νεκρούς είναι και 3 ανήλικοι.

Ένα από τα θύματα είναι ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που ήταν σε αποστολή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ο 25χρονος ποδοσφαιριστής Αντρέι Λαζάροφ που έπαιζε στην ομάδα Shkupi.

Πέρα από αυτούς, νεκρά είναι και 7 μέλη του συγκροτήματος DNK ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της περιοχής, όπως αναφέρει το skopia1.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Όσον αφορά τους υπόπτους, αυτοί ανέρχονται στους 20.

Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

