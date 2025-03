Βόρεια Μακεδονία: Το κλαμπ που πήρε φωτιά δεν είχε άδεια λειτουργίας – Στην Ελλάδα για νοσηλεία 18 εγκαυματίες

Θρήνος στη Βόρεια Μακεδονία από τον θάνατο 59 ανθρώπων μετά την φωτιά στο κλαμπ στην περιοχή Κότσανι τα ξημερώματα της Κυριακής (16/03/2025).

Από την φονική φωτιά στο κλαμπ στη Βόρεια Μακεδονία σκοτώθηκαν 59 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 155. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία.

Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να λαμπαδιάσει η οροφή του κλαμπ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν σκηνές πανικού με τον κόσμο να τρέχει για να βγει από τις εξόδους να σωθεί.

Πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί ενώ όλα τα θύματα είναι ηλικίας 16 έως 22 ετών!

Μάλιστα πολλές από τις σορούς ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί και οι συγγενείς περιμένουν με αγωνία έξω από τα νοσοκομεία στο Κότσανι και στα Σκόπια που έχουν μεταφερθεί νεκροί και τραυματίες και ξεσπούν για αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

Οι συγγενείς των θυμάτων παραμένουν έξω από τα νοσοκομείο και είναι οργισμένοι για το γεγονός πως λειτουργούσε το συγκεκριμένο κλαμπ.

Στο μεταξύ αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά την διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ τα ξημερώματα της Κυριακής (16/03/2025).

Περισσότερα από είκοσι πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στην Βόρεια Μακεδονία. Η συναυλία του συγκροτήματος ξεκίνησε τα μεσάνυκτα. Περίπου τρεις ώρες αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, ο διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας και μέλη της ασφάλειας του καταστήματος περιλαμβάνονται στους υπόπτους.

Περί τα δεκαπέντε άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι

Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

