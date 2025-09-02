Βουλγαρία: Άνευ λόγου η έρευνα για την ρωσική «ηλεκτρονική επίθεση» στο GPS του αεροπλάνου της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν

Η Βουλγαρία πήρε θέση για την ρωσική επίθεση με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί το GPS του αεροπλάνου που μετέφερε στην χώρα την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη Κυριακή (31.08.2025).

Ειδικότερα, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός τόνισε πως η δεν θα ξεκινήσει καμία έρευνα για τις ρωσικές παρεμβολές που «τύφλωσαν» το αεροπλάνο της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν ενώ αυτό προετοιμαζόταν για προσγείωση στην Βουλγαρία.

«Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει έρευνα, είπε χαρακτηριστικά ο Ρόσεν Ζελιάσκοφ, λέγοντας πως οι παρεμβολές αυτές δεν «ταξινομήθηκαν ως υβριδικές απειλές ή απειλές κυβερνοεπίθεσης» σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Μπουργκάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου μετέβη για την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης για την εισαγωγή του ευρώ στη Βουλγαρία.

Χθες Δευτέρα (01.09.2025), εκπρόσωπος της κ. φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε πως το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε υπέστη «παρεμβολή σήματος GPS», ένα φαινόμενο συχνό σε αυτή την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, κατά την άφιξή της στη Βουλγαρία την Κυριακή. Είπε πως η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από αυτήν την ενέργεια.

«Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία, παρακολουθούμε αυτό που αποκαλείται ηλεκτρονικός πόλεμος», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της βουλγαρικής κυβέρνησης.

«Αυτές οι παρεμβολές δεν στοχεύουν κάποιο συγκεκριμένο αεροσκάφος», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο: δυστυχώς, είναι μία από τις συνέπειες τέτοιων στρατιωτικών συγκρούσεων».

Η βουλγαρική κυβέρνηση διευκρίνισε χθες Δευτέρα (01.09.2025) πως το σήμα GPS χάθηκε κατά τη φάση προσέγγισης στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της προσγείωσης, που πραγματοποιήθηκε «χωρίς δυσκολία».

Η επίσκεψη της κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδείας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί επιθεώρησε ένα εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά για την Ουκρανία.