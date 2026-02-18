Συμβαίνει τώρα:
Βουλγαρία: Νέες βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου

Για όγδοη φορά στις κάλπες οι πολίτες σε μόλις πέντε χρόνια
Η σημαία της Βουλγαρίας
Η σημαία της Βουλγαρίας / iStock

Η Βουλγαρία θα διενεργήσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου, δήλωσε η πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα.

Η Γιότοβα ανάθεσε την περασμένη εβδομάδα στον υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας Αντρέι Γκιούροφ τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών, των όγδοων σε μόλις πέντε χρόνια στη χώρα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου ύστερα από εβδομάδες διαμαρτυριών στους δρόμους για τις οικονομικές της πολιτικές και την αποτυχία της, όπως θεωρήθηκε, να πατάξει τη διαφθορά.

«Θα υπογράψω διάταγμα για τη διενέργεια εκλογών στις 19 Απριλίου», δήλωσε η Γιότοβα σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, αφού συναντήθηκε με τον Γκιούροφ, ο οποίος παρουσίασε τα μέλη της υπηρεσιακής του κυβέρνησης.

Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, με τα κόμματα να μην καταφέρνουν να σχηματίσουν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

