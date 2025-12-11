Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό, που ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης. Το ίδιο απόγευμα, η κυβέρνηση επρόκειτο να αντιμετωπίσει την έκτη πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία», με τη στήριξη δύο μικρότερων κομμάτων.

Η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένη για τις 13:30, αλλά οι βουλευτές του κυβερνητικού εταίρου GERB–UDF, μεταξύ τους και ο ηγέτης Μπόικο Μπορίσοφ, απείχαν, όπως και βουλευτές από δύο μικρά κυβερνητικά κόμματα, το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το λαϊκιστικό ITN. Μετά από ένα διάλειμμα μισής ώρας, αντί η συνεδρίαση να συνεχιστεί, ο Ζελιαζκόφ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

«Ο συνασπισμός μας συναντήθηκε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπεύθυνα», δήλωσε ο Ζελιάζκοφ, αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραιτηθεί. «Επιθυμία μας είναι να είμαστε στο επίπεδο που αναμένει η κοινωνία», είπε. «Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού», πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το βράδυ στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, η τελευταία σε μια σειρά συνεχόμενων διαδηλώσεων που υπογράμμισαν την δυσφορία των πολιτών για την ενδημική διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Το κύμα δυσαρέσκειας άρχισε να διογκώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, καθώς η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε στις 3 Δεκεμβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που περιελάμβανε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση.

Σε ανάρτησή του σήμερα στη σελίδα του στο Facebook απευθυνόμενος προς τους βουλευτές , ο Ράντεφ δήλωσε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!»

Στην αρχή της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν αμείωτες στη βαλκανική χώρα που έχει διεξάγει επτά βουλευτικές εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τελευταία τον Οκτώβριο του 2024.

Οι εξελίξεις σημειώνονται 20 ημέρες πριν η Βουλγαρία υιοθετήσει το ευρώ, κάτι που – σύμφωνα με τις αρχές – δεν θα επηρεαστεί από την πολιτική κρίση.

Η κυβέρνηση Ζελιαζκόφ είχε ήδη αντιμετωπίσει πέντε προηγούμενες προτάσεις δυσπιστίας μέσα στο 2024, με κατηγορίες που κυμαίνονταν από αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική και τη δημοσιονομική διαχείριση, έως θέματα διαφθοράς, περιβάλλοντος, εσωτερικής ασφάλειας και δικαιοσύνης.