Βραζιλία: Ένας μαύρος Ιησούς γεννιέται σε απανθρακωμένο ξέφωτο της Αμαζονίας (pics)

Τα φετινά Χριστούγεννα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, ο Ιησούς δεν θα γεννηθεί σε μια φάτνη στη Βηθλεέμ, αλλά σε ένα απανθρακωμένο ξέφωτο του δάσους της Αμαζονίας. Ένα μαύρο νεογέννητο που το φροντίζουν αυτόχθονα χερουβείμ.

Η παρθένος Μαρία και ο Ιωσήφ είναι κι αυτοί μαύροι, ντυμένοι στα κόκκινα, ανάμεσα σε κούτσουρα δένδρων καλυμμένα με στάχτες. Αυτή είναι η σκηνή που τραβάει την προσοχή των περαστικών στη μνημειώδη φάτνη που έχει στηθεί, όπως κάθε χρόνο, σε μια πλατεία της Γκλόρια, μιας συνοικίας του Ρίο, απέναντι από τον ναό της Ιεράς Καρδίας του Ιησού.

Οι εθελοντές της εκκλησίας θέλουν με τη φάτνη αυτή να επισημάνουν στους πιστούς και σε όλους τους κατοίκους αυτής της βραζιλιάνικης πόλης τα σύγχρονα προβλήματα. Πάνω από τη φάτνη υπάρχουν οι επιγραφές «πείτε όχι στον ρατσισμό» και «προστατέψτε την Αμαζονία».

Τα δύο θέματα που επελέγησαν φέτος, ο ρατσισμός και η καταστροφή των δασών, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα μετά την άνοδο στην εξουσία του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, το 2019.

«Αυτή η σκηνή της γέννησης δείχνει πως οι άνθρωποι που καίνε τη Μητέρα Φύση, που επιτίθενται στους αδελφούς και τις αδελφές μας επειδή το χρώμα του δέρματός τους είναι διαφορετικό, δεν έχουν τον Θεό μέσα στο σώμα τους», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 63χρονος Μαουρίσιο Ροντρίγκες ντος Σάντος, εκπρόσωπος της ενορίας, η εκκλησία της οποίας βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την έδρα της αρχιεπισκοπής του Ρίο.

The symbolically charged nativity scene is already turning heads in Rio de Janeiro’s Gloria square, where the nearby Church of the Sacred Heart has a history of using its annual Christmas display to address contemporary issues. https://t.co/dwRT8Ampdl