Βραζιλία: Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής αεροσκάφους με 62 επιβαίνοντες στο Σάο Πάολο

Τραγωδία στη Βραζιλία με συντριβή αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες, στα περίχωρα της πόλης Βινιέντο, στην πολιτεία Σάο Πάολο.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επιζώντες.

– #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h