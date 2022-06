Ένα σπίτι καταστράφηκε και άλλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στο Μπέρμιγχαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ο αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών των ανθρώπων είναι προς το παρόν άγνωστοι.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εταιρείες κοινής ωφελείας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο στην οδό Dulwich Road, Kingstanding.

Οι κάτοικοι έχουν δεχτεί οδηγία να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον δρόμο λίγο μετά τις 20.30 και η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

An explosion has destroyed a house on Dulwich Road, Kingstanding, Birmingham. pic.twitter.com/ixguz7kOYE

«Η οδός Ντάλγουιτς και οι γύρω δρόμοι είναι κλειστοί και θα είναι για πολύ καιρό», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Παρακαλούμε βοηθήστε μας αποφεύγοντας την περιοχή.

Just happened House explosion on Dulwich Road in kingstanding don’t know if any one Is hurt ? #birmingham #kingstanding pic.twitter.com/5pgGnuQqBy