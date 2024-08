Βρετανία: Κατονομάστηκε ο δράστης της τριπλής δολοφονίας στο Σάουθπορτ

Την άδεια για να κατονομαστεί ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Σάουθπορτ στη Βρετανία, έδωσε σήμερα (01.08.2024) δικαστής του Λίβερπουλ ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε ο συλληφθείς.

Πρόκειται για τον Axel Rudakubana τον δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών και τον τραυματισμό άλλων 10 σε μάθημα χορού με θέμα την Taylor Swift στο Σάουθπορτ στη Βρετανία.

Ο 17χρονος, ο οποίος γίνεται 18 ετών σε μόλις έξι ημέρες, γεννήθηκε από γονείς από τη Ρουάντα στο Κάρντιφ πριν μετακομίσει στο χωριό Banks στο Lancashire.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, το Ηνωμένο Βασίλειο και αναζητεί απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης που συνέβη λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουλίου.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να διαφωτίζει τα κίνητρα του δράστη και επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Στο Σάουθπορτ, την μικρή παραλιακή πόλη που απέχει καμιά εικοσαριά χιλιόμετρα από το Λίβερπουλ, οι κάτοικοι είναι σε κατάσταση σοκ: περαστικοί σταματούν για να αφήσουν λουλούδια, κάρτες, λούτρινα ζωάκια στην Χαρτ Στριτ.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε εδώ», λέει η Λιν Χασάν. Η κόρη της βρισκόταν σε γειτονικό παιδικό σταθμό την ώρα της επίθεσης. «Τα παιδιά θα έπρεπε να βρίσκονται με ασφάλεια σε κλαμπ διακοπών…θα έπρεπε να χαίρονται τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τα μαχαιρώσουν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε στο κτίριο και άρχισε να χτυπά με μαχαίρι τα παιδιά που συμμετείχαν στο χορευτικό δρώμενο.

Το δρώμενο είχε παρουσιαστεί από τους διοργανωτές στα κοινωνικά μέσα ως μάθημα χορού και γιόγκα με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, που έδωσε σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και θα κλείσει με συναυλία στο Λονδίνο τον Αύγουστο την ευρωπαϊκή της περιοδεία.

Imagine being 6 or 7 and seeing a man rampaging through your class with a knife, then the next night 100s of men rampaging through your streets… Can you imagine their fear?? #ShameOnThem #Southport https://t.co/B7Y5S29zoz

Το τρίτο παιδί, ένα κοριτσάκι 9 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μία ημέρα μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δύο ακόμη κορίτσια, 6 και 7 ετών αντίστοιχα, έχουν χάσει την ζωή τους στην επίθεση.

Οκτώ ακόμη παιδιά έχουν τραυματισθεί. Τα 5 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο ενήλικες βρίσκονται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σύζυγος του ενός από τους τραυματισμένους, του Τζόναθαν Χέις, 63 ετών, δήλωσε στην Daily Telegraph ότι μαχαιρώθηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να παρέμβει.

«Το γραφείο μας βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το στούντιο του χορού. Ακουσε κραυγές και βγήκε, είδε τον δράστη, είδε ότι είχε τραυματίσει ένα παιδί και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι».

Η ίδια δήλωσε ότι το στούντιο βρίσκεται στο βάθος μίας αλέας και δεν φαίνεται από τον δρόμο: «Πρέπει να το ξέρεις ότι είναι εκεί»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές φρίκης. Αιμόφυρτα παιδιά έβγαιναν στον δρόμο, αλλόφρονες μητέρες αναζητούσαν τα παιδιά τους.

As parents, we cannot begin to imagine what the families, friends and loved ones of those killed and injured in Southport today are going through.



We send our love, thoughts and prayers to all those involved in this horrid and heinous attack.



Thank you also to the emergency…