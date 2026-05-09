New York Times: Η Ρωσία στέλνει στο Ιράν μέσω Κασπίας εξαρτήματα για drones – Παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ

Νέες αποκαλύψεις από τους New York Times φέρνουν στο προσκήνιο έναν λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό διάδρομο συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα στέλνει εξαρτήματα για drones μέσω της Κασπίας Θάλασσας, αποφεύγοντας τα Στενά του Ορμούζ και τις διεθνείς πιέσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδρομή έχει αποκτήσει τεράστια σημασία τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Τεχεράνη φέρεται να έχασε μεγάλο μέρος του στόλου των drones της και τώρα προσπαθεί να καλύψει γρήγορα το κενό, με την βοήθεια της Ρωσίας.

Η Κασπία Θάλασσα φαίνεται πως λειτουργεί σαν ένας «κρυφός δρόμος» ανάμεσα στις δύο χώρες. Επειδή βρέχεται μόνο από κράτη που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία ή το Ιράν, οι μεταφορές γίνονται με λιγότερο διεθνή έλεγχο και χωρίς τον κίνδυνο που υπάρχει σε άλλες θαλάσσιες οδούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ρωσικές αποστολές περιλαμβάνουν κρίσιμα εξαρτήματα για την κατασκευή και την επισκευή drones. Αυτό δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να ξαναχτίσει γρήγορα τις στρατιωτικές του δυνατότητες, σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

“Russia is shipping drone components to Iran via the Caspian Sea, U.S. officials say… Russia also provides goods that would typically pass through the Strait of Hormuz, now blockaded by the U.S. Navy, as part of global trade.”https://t.co/FC4YjdFoYx — John Hardie (@JohnH105) May 9, 2026

Ο «δρόμος» της Κασπίας αντικαθιστά τα Στενά του Ορμούζ

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κασπία δεν χρησιμοποιείται μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς. Το δημοσίευμα αναφέρει πως μέσω της ίδιας διαδρομής μεταφέρονται και βασικά αγαθά, όπως σιτηρά, ζωοτροφές και ηλιέλαιο, καθώς πολλές συνηθισμένες εμπορικές διαδρομές έχουν επηρεαστεί από την κρίση στην περιοχή.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει κάνει ακόμη πιο σημαντική αυτή τη θαλάσσια οδό. Με την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να έχει αυξηθεί, αρκετές μεταφορές αποφεύγουν πλέον το συγκεκριμένο πέρασμα, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο και ασταθές.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης έχει περάσει πλέον σε νέο επίπεδο. Η καθηγήτρια Νικόλ Γκράγιεβσκι από το Sciences Po του Παρισιού σημείωσε ότι η Κασπία αποτελεί ιδανικό χώρο για αποφυγή κυρώσεων και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού μακριά από τα βλέμματα της Δύσης.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Λουκ Κόφι από το Hudson Institute, ο οποίος τόνισε ότι η περιοχή της Κασπίας συχνά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής προσοχής. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει στη Ρωσία και το Ιράν να κινούνται πιο άνετα και με λιγότερες αντιδράσεις.

Το δημοσίευμα των New York Times έρχεται σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλάζουν συνεχώς. Η ενίσχυση των δεσμών Ρωσίας και Ιράν δείχνει πως οι δύο χώρες αναζητούν νέους τρόπους συνεργασίας, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο εμπορικό επίπεδο, παρά τις διεθνείς κυρώσεις και τις πιέσεις της Δύσης.