Βρετανία: Η 48χρονη που βιάστηκε επανειλημμένα από τον άνδρα της χαρακτηρίστηκε ως ηρωίδα

Ως τοπική ηρωίδα στη Βρετανία, χαρακτηρίστηκε η Τζοάν Γιανγκ, η 48χρονη που θύμισε την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό καθώς ο σύζυγός της κατηγορείται πως την νάρκωνε και την βίαζε.

Η 48χρονη φέρεται πως βιάστηκε αρκετές από τον άνθρωπο που είχε επιλέξει για να περάσει μαζί του τη ζωή της. Πέρα από αυτόν έχει καταγγείλει τον βιασμό της από άλλα 6 άτομα, όπως αναφέρει η Daily Mail. Οι τοπικές αρχές της Βρετανίας την τίμησαν χαρακτηρίζοντάς την ως τοπική ηρωίδα, αφού βοήθησε στην ανάσυρση σορού ενός αγνοουμένου από ένα ποτάμι.

Η γυναίκα έλαβε τον έπαινο τον Σεπτέμβριο, για την πολύτιμη προσφορά της και το εθελοντικό της έργο.

Η αρχηγός της αστυνομίας Κάθριν Ρόπερ δήλωσε ότι η κα Γιανγκ επέδειξε «εξαιρετική αφοσίωση, επαγγελματισμό και ανθρωπιά απέναντι σε δύσκολες και συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες» τον Ιούνιο, όπου βοήθησε στην ανάσυρση της σορού.

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος έχει αποκτήσει 3 παιδιά με την Τζοάν Γιανγκ, κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών βιασμών, εναντίον της πρώην συζύγου του.

Το ζευγάρι ίδρυσε μαζί μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης το 2005.

Οι Νόρμαν Μακσόνι, Ντιν Χάμιλτον, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, και Μοχάμεντ Χασάν, από 31 έως 67 χρόνων, κατηγορούνται επίσης για τους βιασμούς της.