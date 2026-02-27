Βρετανία: Η πολεμική αεροπορία ερευνά την δράση του Τζέφρι Επστάιν σε βάσεις της – Εξετάζονται αρχεία πτήσεων

Πολιτικό «σεισμό» έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι ο Αμερικανός σεξουαλικός εγκληματίας προσγειωνόταν με το ιδιωτικό του τζετ σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εθνικής προσπάθειας για να διερευνηθούν οι δεσμοί του με τη Βρετανία, η αστυνομία ερευνά ήδη αν ο Τζέφρι Επστάιν διακινούσε γυναίκες μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός στην κεντρική Αγγλία με ιδιωτικές πτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εξετάζει αρχεία πτήσεων, που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την δράση του ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ωστόσο, πληθαίνουν οι εκκλήσεις προς την αστυνομία να ερευνήσει και το αν βάσεις της βασιλικής βρετανικής πολεμικής αεροπορίας (RAF), όπως στο Μάρχαμ της ανατολικής Αγγλίας και στο Νόρθολτ, κοντά στο Λονδίνο, χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια δραστηριότητα, καθώς από τα έγγραφα προέκυψε ότι το ιδιωτικό αεροπλάνο του Επστάιν είχε προσγειωθεί και εκεί.

Τα ιδιωτικά αεροπλάνα χρησιμοποιούν τακτικά την βάση Νόρθολτ της RAF, αλλά δεν συνηθίζεται να προσγειώνονται στο Μάρχαμ της RAF, που είναι σημαντική βάση πρώτης γραμμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τζον Χίλι, διέταξε την εξέταση των αρχείων στρατιωτικών πτήσεων, ανέφερε αργά χθες Πέμπτη (26.02.2026), το βράδυ σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Ο υπουργός Άμυνας διέταξε την εξέταση όλων των αρχείων που τυχόν έχει το υπουργείο σχετικά με τις πτήσεις του Επστάιν σε βάσεις της RAF ⁠για να διασφαλίσει ότι τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τα εγκλήματα του, θα αποκαλυφθούν και θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το υπουργείο θα στηρίξει την όποια αστυνομική έρευνα και ότι συμπαραστέκεται στα θύματα των «απεχθών εγκλημάτων» του Επστάιν. Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του, το σκάνδαλο εξακολουθεί να κλονίζει το βρετανικό κατεστημένο.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο οδήγησε στη σύντομη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και στη συνέχεια του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, σχετικά με την φερόμενη προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων εκ μέρους τους προς τον Επστάιν.