Η Ρωσία απέσυρε πιθανόν ορισμένους στρατηγούς από σημαντικές θέσεις της διοίκησης στον πόλεμο στην Ουκρανία αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

“Από τις αρχές Ιουνίου, η ανώτατη διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων είναι εξαιρετικά πιθανόν να απομάκρυνε κάποιους στρατηγούς από σημαντικές θέσεις της επιχειρησιακής διοίκησης στον πόλεμο στην Ουκρανία”, αναφέρει το υπουργείο της Βρετανίας στην καθημερινή ενημέρωσή του στο Twitter.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την Παρασκευή, εντολή να αποσυρθούν από την πόλη Σεβεροντονέτσκ στο Ντονμπάς έπειτα από εβδομάδες σφοδρών οδομαχιών, προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω απώλειες και να ανασυνταχθούν.

