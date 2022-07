Οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές σε εδάφη της νότιας Ουκρανίας που μόλις κατακτήθηκαν υφίστανται πιέσεις και πιθανόν να ετοιμάζονται για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων για την ένταξή τους στη Ρωσία αργότερα φέτος, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός στρατός.

«Οι τοπικές αρχές πιθανόν αναγκάζουν τους κατοίκους να αποκαλύψουν προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρτίσουν εκλογικούς καταλόγους», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας μέσω Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 July 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/qHY0jStUD4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R6CKioK2Tl