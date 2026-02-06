Βρετανία: Η στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου με αστέρι Michelin ρίχνει ναρκωτικό σε ποτό κοπέλας

Σοκ έχει προκαλέσει ένα περιστατικό στη Βρετανία με έναν άνδρα να «πιάνεται» σε βίντεο να ρίχνει κάποια ουσία στο ποτό μίας κοπέλας, όταν εκείνη δεν κοιτάζει, με σκοπό να την παραπλανήσει.

Το βίντεο δείχνει τον κουστουμάτο άνδρα στη Βρετανία, και ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου με αστέρι Michelin, να προσθέτει μια ουσία που ήταν κρυμμένη μέσα σε μπουκάλι διαφορετικού προϊόντος, στο ποτό της κοπέλας, ενώ αυτή δεν κοιτάζει.

Ο 63χρονος Vikas Nath παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε ένα καλαμάκι για να βάλει γάμμα-βουτυρολακτόνη (GBL) στο ποτό, ενώ καθόταν στο μπαρ της ταράτσας του κλαμπ Annabel’s στο Mayfair στις 15 Ιανουαρίου 2024, όπως αναφέρθηκε στη δίκη του στο Southwark Crown Court.

Ο άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης δύο εστιατορίων με αστέρια Michelin σε Βρετανία και Ισπανία επιμένει ότι έβαλε την αλκοολούχα ουσία στο ποτό για να κάνει τη γυναίκα «λιγότερο ανήσυχη» και όχι ως μέρος ενός σχεδίου για να κάνει σεξ μαζί της.

Βίντεο από κάμερες CCTV που απέκτησε η Daily Mail δείχνει τον άνδρα να ρίχνει την ουσία στο ποτό, ενώ βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από συναδέλφους και πελάτες που απολαμβάνουν το βράδυ τους στο κλαμπ της Berkeley Square, με ετήσια συνδρομή 3.750 λιρών.

Προηγουμένως μάλιστα ο άνδρας είχε πει στους ενόρκους του δικαστηρίου ότι ο ίδιος είχε καταναλώσει την ουσία μερικές φορές πριν από εκείνη τη νύχτα, καθώς ενίσχυε τα αποτελέσματα του αλκοόλ.

Ο Nath πήρε επίσης μια «γουλιά» πριν μπει στο Annabel’s, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Το προσωπικό κατάφερε να αντικαταστήσει το ποτό με το ναρκωτικό με ένα καινούριο πριν η γυναίκα το πιει, και ο Nath πέταξε το μπουκάλι με το GBL στην τουαλέτα όταν η αστυνομία ήταν καθ’ οδόν, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Ο άνδρας δήλωσε ότι «Αυτό που έκανα ήταν λάθος και το μετανιώνω βαθιά», ωστόσο, αρνήθηκε ότι η πρόθεσή του ήταν να «ναρκώσει» τη γυναίκα.