Το σκληρό πρόσωπο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας δείχνει το πολύκροτο ντοκιμαντέρ «The Real Crown: Inside the House of Windsor», το οποίο θα προβληθεί στο ITVX στις 20 Απριλίου, καθώς σε ένα απόσπασμά του αποκαλύπτει ότι η εκλιπούσα είχε αρνηθεί να κάνει πράξη την τελευταία επιθυμία του θείου της, Εδουάρδου Η΄, πριν εκείνος φύγει από την ζωή.

Ο Εδουάρδος Η΄ ήταν ο βασιλιάς της Βρετανίας, αλλά παραιτήθηκε από το θρόνο του, επειδή ήθελε να ζήσει με την Αμερικανίδα γυναίκα του και ηθοποιό Γουόλις Σίμπσον και το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο δεν το επέτρεπε αυτό. Ο Εδουάρδος, που ήταν θείος της βασίλισσας Ελισάβετ, της είχε ζητήσει λίγες μέρες πριν πεθάνει να δώσει βασιλικό τίτλο στην Γουόλις Σίμπσον, αλλά η ανιψιά του, του είπε «όχι».

Όπως ανέφερε η dailymail στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι ο Εδουάρδος την περίοδο εκείνη ήταν βαριά άρρωστος (είχε καρκίνο του πνεύμονα) και ήταν στα τελευταία του.

Ζήτησε από την βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας να πάει να τον δει στο Παρίσι. Εκείνη του έκανε το χατίρι. Όταν όμως,της ζήτησε να κάνει πράξη την τελευταία του επιθυμία και να δοθεί βασιλικός τίτλος στην Γουόλις Σίμπσον εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Του ράγισε την καρδιά»

Σε ηλικία 46 ετών το 1972, η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας επισκέφτηκε τον Εδουάρδο στο σπίτι του και της Γουόλις Σίμπσον στο Παρίσι, κατά τις τελευταίες ημέρες του πρώην βασιλιά.

Μιλώντας στο «The Real Crown: Inside the House of Windsor», το οποίο θα προβληθεί στο ITVX, η νοσοκόμα του Δούκα, Τζούλι Αλεξάντερ, είπε ότι η απόρριψη «του ράγισε την καρδιά».

«Ήταν τρομερά άρρωστος. Είχε μείνει ίσως 80 κιλά. Δεν έτρωγε πια καθόλου», είπε η νοσοκόμα του θείου της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Ο Δούκας ανησυχούσε πολύ, πολύ για την εμφάνισή του, αλλά επέμενε να κάθεται σε μια καρέκλα, όχι στο κρεβάτι και να φοράει ρούχα για να κρύβει τυχόν σωληνάρια με φάρμακα. Η βασίλισσα είπε “όχι”. Του ράγισε την καρδιά, νομίζω. Αυτό ήθελε εκείνος… Ήθελε αυτόν τον τίτλο για τη γυναίκα του. Το να μην είχε αυτόν τον τίτλο για τη γυναίκα του ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο του».

Ο Εδουάρδος έφυγε τελικά με τον καημό αυτό, περίπου 20 μέρες μετά τη συνάντηση με την βασίλισσα Ελισάβετ. Πέθανε στις 28 Μαΐου του 1972, λιγότερο από ένα μήνα πριν τα 78α γενέθλιά του.

Η άνοδος και η πτώση του Εδουάρδου για τα μάτια της Γουόλις Σίμπσον

Ο Εδουάρδος Η’ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1894. Ήταν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γεωργίου, Δούκα της Υόρκης (μετέπειτα Γεωργίου Ε΄), και της Μαρίας του Τεκ, Δούκισσας της Υόρκης. Ανέβηκε στον βασιλικό θρόνο της Βρετανίας στις 20 Ιανουαρίου 1936 μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο άστατος και μποέμ χαρακτήρας του ήταν πέρα από τα σκληρά βασιλικά πρωτόκολλα της Βρετανίας. Ερωτεύτηκε την Αμερικανίδα ηθοποιό, Γουόλις Σίμπσον και θέλησε να την κάνει γυναίκα του.

Στις 16 Νοεμβρίου του 1936 ανακοίνωσε στον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, Στάνλεΐ Μπόλντουιν την πρόθεσή του να παντρευτεί την Αμερικανίδα, η οποία ήταν δύο φορές διαζευγμένη.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Άγγλος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Γουόλις Σίμπσον δεν θα γινόταν δεκτή από την αγγλική κοινωνία. Επίσης απείλησε να παραιτηθεί μαζί με όλη την κυβέρνηση αν ο Εδουάρδος παντρευτεί την Αμερικανίδα και την κάνει βασίλισσα της Βρετανίας.

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Εδουάρδος τα βρόντηξε όλα κάτω για χάρη της Γουόλις Σίμπσον. Προκειμένου να αποφύγει μια επικείμενη παραίτηση της κυβέρνησης, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Στον θρόνο τον διαδέχθηκε ο αδερφός του και πατέρας της Ελισάβετ, ο Γεώργιος ΣΤ΄.

Ο Εδουάρδος παντρεύτηκε τελικά την Αμερικανίδα αγαπημένη το 1937 και εγκαταστάθηκε μαζί της μόνιμα στη Γαλλία.

Στις μαύρες του σελίδες είναι και το γεγονός ότι κατηγορήθηκε ως θαυμαστής του Χίτλερ.

Μάλιστα φημολογείται ότι ο Χίτλερ και τον προόριζε για μονάρχη της Βρετανίας, αν οι Γερμανοί Ναζί κατακτούσαν και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.