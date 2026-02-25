Βρετανία: Ισόβια στον 26χρονο που μαχαίρωσε 9χρονη στην καρδιά έξω από το μαγαζί της μητέρας της

Σοκ και οργή είχε προκαλέσει στη Βρετανία η δολοφονία της 9χρονης Λίλια Βαλουτίτε, η οποία μαχαιρώθηκε στην καρδιά ενώ έπαιζε αμέριμνη έξω από το κατάστημα της μητέρας της. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία, ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με το δικαστήριο να ορίζει ελάχιστη ποινή φυλάκισης 25 ετών.

Ο 26χρονος Ντέιβιντας Σκέμπας μαχαίρωσε τη μικρή Λίλια στις 28 Ιουλίου 2022, στην πόλη Μπόστον του Λίνκολνσαϊρ στη Βρετανία, την ώρα που το παιδί έπαιζε με ένα χούλα χουπ έξω από το κατάστημα κεντημάτων της μητέρας της. Η άγρια δολοφονία της πάγωσε τη χώρα.

Ο Σκέμπας, λιθουανικής καταγωγής και διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια, είχε αρνηθεί την κατηγορία της δολοφονίας, παραδεχόμενος ωστόσο ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχικής νόσου.

Η μητέρα της Λίλια, Λίνα Σαβιτσκιένε, περιέγραψε στο δικαστήριο τη φρικτή στιγμή που βρήκε την κόρη της «σκεπασμένη με αίματα και με το χούλα χουπ γύρω της». Όπως είπε, αρχικά πίστεψε πως «ίσως είχε συμβεί κάτι με το παιχνίδι», πριν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να καλύψει τα τραύματα του παιδιού, το οποίο γινόταν όλο και πιο χλωμό.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσπευσε να βοηθήσει, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν.

Ο 26χρονος είχε κριθεί ψυχικά ακατάλληλος να δικαστεί το 2023, όμως η εκτίμηση αυτή άλλαξε την άνοιξη του 2025 και η δίκη ξεκίνησε τον Ιανουάριο στο Κακουργιοδικείο του Λίνκολν. Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως εκείνος σκότωσε τη Λίλια, το ζητούμενο ήταν η ψυχική του κατάσταση τη στιγμή της επίθεσης.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ήξερε τι έκανε όταν τη μαχαίρωσε και ότι επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη.

Ανέκφραστος άκουσε την απόφαση

Ο 26χρονος παρακολούθησε την ανακοίνωση της ποινής μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Rampton στο Νότιγχαμσαϊρ, φορώντας μπλε σκούρο φούτερ και παραμένοντας ανέκφραστος καθώς ο δικαστής ανακοίνωνε την απόφαση.

Στην αγόρευσή του, ο δικαστής χαρακτήρισε τη Λίλια «ένα χαρούμενο, ζωηρό κορίτσι, τόσο ξέγνοιαστο όσο κάθε εννιάχρονο θα έπρεπε να είναι», προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε «μια σοκαριστική και φρικτή πράξη βίας».

Το δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι ο Σκέμπας έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες «πιθανότατα επιδείνωσαν» τη σχιζοφρένειά του.

Πληροφορίες από Skynews