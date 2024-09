Βρετανία: Λήστεψαν την υπουργό αστυνόμευσης ενώ μιλούσε σε συνέδριο για «επιδημία κλοπών»

Το άκρων άωτον της ατυχίας, είναι να πέφτεις θύμα κλοπής σε συνέδριο στη Βρετανία για πάταξη της αύξησης των περιστατικών κλοπής.

Αυτό συνέβη σε υπουργό της Βρετανίας, η οποία έπεσε θύμα κλοπής κατά την παρουσία της σε ένα συνέδριο με υψηλόβαθμους αστυνομικούς, με θέμα το αυξανόμενο πρόβλημα ληστειών και κλοπής καταστημάτων.

Η Βρετανίδα υπουργός αστυνόμευσης, πυροσβεστικής και πρόληψης του εγκλήματος, Νταϊάνα Τζόνσον, βρισκόταν την Τρίτη (10.09.2024) στο συνέδριο της Ένωσης Επιθεωρητών της Αστυνομίας στην κεντρική Αγγλία, όπου ένας ανώτερος αξιωματικός της είπε σε μια ομιλία του ότι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης έχει διαρραγεί.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι έκλεψαν την τσάντα της Τζόνσον ενώ βρισκόταν στο συνέδριο, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια. Στην ομιλία της, η Τζόνσον είπε ότι η Βρετανία «έχει κυριευτεί από μια επιδημία αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ληστειών και κλοπής καταστημάτων».

. @DianaJohnsonMP thanks police for their efforts and response to the disorder over summer, and reflects on the high number of yearly assaults on police. She says “we recognise your service and sacrifice” #SupersConference pic.twitter.com/VtRApAoAtb

Το υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η αστυνομία του Ουόρικσαϊρ ανακοίνωσε ότι ένας 56χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για κλοπή και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση σε σχέση με το περιστατικό.

Η Βρετανία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση ληστειών και κλοπών σε καταστήματα. Ενώ η συνολική εγκληματικότητα καταγράφει μείωση, ο αριθμός κλοπών αντικειμένων, όπως τσάντες και κινητά τηλέφωνα, αυξήθηκε κατά 40% το έτος που έληξε τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Our communities deserve policing that delivers for them, and it was great to meet with Chief Constable Gavin Stephens yesterday to discuss how this Government and @PoliceChiefs will work together to drive performance and increase standards across the country. pic.twitter.com/ilDnqEOflL