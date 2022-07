Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε στον πρώην υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και τον πρώην υπουργό Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ ότι λυπάται που τους βλέπει να παραιτούνται.

Ο Τζόνσον έκανε τα σχόλια αυτά σε επιστολές που έστειλε στους δύο πρώην υπουργούς του, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται σε πολύ δεινή κατάσταση και το πολιτικό κλίμα στη Βρετανία μυρίζει μπαρούτι και οι πρόωρες εκλογές είναι πιο πιθανές από ποτέ.

Την παραίτησή του από τους Τόρις του Μπόρις Τζόνσον υπέβαλε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ένας από τους αντιπροέδρους του κόμματος, ο Μπιμ Αφολάμι, αποτελώντας την τρίτη, μετά από αυτές των υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών, αρμόδιος για τη Νεολαία, ακολούθησε τους υπουργούς Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, και Υγείας, Σατζίντ Νταβίντ, υποβάλλοντας και ο ίδιος την παραίτησή του, μετά το νέο σκάνδαλο που πλήττει τον Μπόρις Τζόνσον, σχετικά με τον βουλευτή που κατηγορείται για σεξουαλικό σκάνδαλο.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, Ρίσι Σουνάκ και Σάτζιντ Τζάβιντ, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους νωρίτερα, τη στιγμή που ο ίδιος ο Τζόνσον προσπαθούσε να ζητήσει συγγνώμη για το νέο σκάνδαλο ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο οποίο ενεπλάκη ένα μέλος της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα. Ο Τζόνσον παραδέχτηκε το λάθος του αλλά είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως ο Κρις Πίντσερ, ο πρώην αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία, ήταν ακατάλληλος για τη θέση αυτή.

«Εκ των υστέρων, ήταν λάθος. Ζητώ συγγνώμη από όποιον επηρεάστηκε από αυτό», είπε ο Τζόνσον μιλώντας σε δημοσιογράφους.

BREAKING: Tory vice chair @BimAfolami has just resigned his position live on @TheNewsDesk . pic.twitter.com/ZJaXtvlW3A

Η αρχική, αόριστη απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ σε αυτήν τη νέα κρίση επικρίθηκε δριμύτατα. Σε πρώτη φάση, το πρωθυπουργικό γραφείο ισχυρίστηκε ότι ο Τζόνσον δεν γνώριζε τις παλαιότερες καταγγελίες σε βάρος του Πίντσερ όταν τον διόρισε αναπληρωτή υπεύθυνο για την κομματική πειθαρχία, τον Φεβρουάριο. Όταν αποκαλύφθηκε όμως ότι ήταν ενήμερος από το 2019, δήλωσε ότι ο διορισμός του Πίντσερ ήταν «λάθος» και ζήτησε συγγνώμη.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε ότι στηρίζει «100%» τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, μετά την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησής του νωρίτερα, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ σχολίασε ότι είναι σαφές πως η κυβέρνηση του Τζόνσον καταρρέει. «Έπειτα από όλη αυτήν την προχειρότητα, τα σκάνδαλα και τις αποτυχίες, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση τώρα καταρρέει», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του.

Λίγο αργότερα, δήλωσε ότι θα δεχόταν ευμενώς τη διενέργεια πρόωρων εκλογών και ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή κυβέρνησης, αφού ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχασε δύο από τους βασικούς υπουργούς του που παραιτήθηκαν σήμερα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν θα υποστήριζε τη διενέργεια εθνικών εκλογών εάν προκηρύσσονταν τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο Στάρμερ απάντησε: «Ναι. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή για τη Βρετανία. Χρειαζόμαστε αλλαγή κυβέρνησης και αυτή η κυβέρνηση καταρρέει».

Τρεις βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία παραιτήθηκαν από τις κυβερνητικές θέσεις τους, που δεν ήταν υψηλόβαθμες, σήμερα Τρίτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

Οι ιδιωτικοί γραμματείς του κοινοβουλίου Τζόναθαν Γκούλις και Σακίμπ Μπάτι ανάρτησαν τις επιστολές παραίτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινοβουλευτικοί ιδιωτικοί γραμματείς βοηθούν τους υπουργούς στο έργο τους.

Η Νίκολα Ρίτσαρντς, ακόμα μια ιδιωτική γραμματέας του υπουργού Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, υπέβαλε την παραίτησή της και τη δημοσίευσε στο Twitter.

I will always remain loyal to my constituents and the Conservative Party. Tonight I’ve made the tough decision to resign as a PPS. pic.twitter.com/XrM8IrzreJ