Την παραίτησή τους από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Ρίσι Σουνάκ, και ο υπουργός Υγείας, Σατζίντ Νταβίντ.

Σε επιστολές που έστειλαν στον Μπόρις Τζόνσον, τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο υπουργός Οικονομικών (ο οποίος τη δημοσίευσε και στο Twitter, όπως θα δείτε παρακάτω), υποβάλλουν την παραίτησή τους από την κυβέρνηση, επικαλούμενοι τα αποτελέσματα της ψήφου εμπιστοσύνης του περασμένου μήνα.

«Οι πολίτες περιμένουν η κυβέρνηση να ενεργεί σωστά, ικανά και σοβαρά. Αναγνωρίζω ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μου υπουργική δουλειά, αλλά πιστεύω ότι για αυτά τα πρότυπα αξίζει να αγωνιστώ και γι’ αυτό παραιτούμαι», γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Ρίσι Σουνάκ.

Από την άλλη, ο Σατζίντ Νταβίντ, έγραψε: «Με τεράστια λύπη πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ πλέον, με καλή συνείδηση, να συνεχίσω να υπηρετώ σε αυτήν την κυβέρνηση. Έχω μέσα μου το ομαδικό πνεύμα αλλά και ο βρετανικός λαός περιμένει δικαίως ακεραιότητα από την κυβέρνησή του.

«Οι συντηρητικοί θεωρούνται ως αυτοί που παίρνουν τις σκληρές αποφάσεις, καθοδηγούμενοι από ισχυρές αξίες. Μπορεί να μην ήμασταν πάντα δημοφιλείς, αλλά ήμασταν ικανοί να ενεργούμε για το εθνικό συμφέρον. Δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, το κοινό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είμαστε πλέον τίποτα από τα δύο.

