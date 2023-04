Μουσείο στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, το Λονδίνο, που χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα επιτρέψει στους λάτρεις του θεάτρου να περπατήσουν στην ελισαβετιανή σκηνή όπου ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ έπαιζε ως ηθοποιός και που μπορεί να ανέβασε τις πρώτες παραστάσεις των έργων του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Ερρίκος ο Ε’».

Το Μουσείο του εμβληματικού Βρετανού συγγραφέα, πρόκειται να εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2024 στην ίδια τοποθεσία που βρισκόταν το Curtain Playhouse, ένα από τα παλαιότερα θέατρα του Λονδίνου. Μια από τις βασικές… ατραξιόν του μουσείου θα είναι το ανέβασμα μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελισαβετιανή σκηνή όπου ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ έπαιζε ως ηθοποιός και να ανέβασε τις πρώτες παραστάσεις του.

Ο θεατρικός οίκος στο Σόρντιτς ήταν ένα κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο την εποχή που ζούσε ο Βρετανός συγγραφέας Ουίλιαμ Σαίξπηρ και φιλοξενούσε ποικίλες δραστηριότητες, από παιχνίδια μέχρι αγώνες ξιφασκίας.

Σε αρχαιολογική ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2011 και 2016 αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του θεάτρου και όταν ανοίξουν οι πύλες του Μουσείου Σαίξπηρ θα είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό για πρώτη φορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους μελετητές και το κοινό να μάθουν περισσότερα για την τοποθεσία και την ιστορία του.

Το Μουσείο του Σαίξπηρ εστιάζει στην κουλτούρα του Λονδίνου του 16ου αιώνα και στη ζωή και τις πηγές έμπνευσης του διάσημου θεατρικού συγγραφέα.

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σχεδιάστηκε από το δημιουργικό στούντιο Bompas & Parr σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαιολογίας του Λονδίνου (MOLA) και τον οργανισμό Historic England (Ιστορική Αγγλία).

