Στο έλεος του κυκλώνα – βόμβα “Ντένις” η Βρετανία, η οποία πριν από λίγα 24ωρα δοκιμαζόταν από την καταιγίδα “Κιάρα”. Στους δύο ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι νεκροί από την τρομερή καταιγίδα “Ντένις” που “μαστιγώνει” από άκρη σε άκρη τη χώρα.

Τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν στο Κεντ, και μάλιστα σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των ανθρώπινων ζωών μπορεί να αυξηθεί κι αυτό επειδή τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα σφοδρά.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στο εναέριο και οδικό δίκτυο, με δυνατές πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν τη χώρα. Επιπλέον, οι αναφορές των μετεωρολόγων είναι δυσοίωνες, καθώς ο “Ντένις” έχει εξελιχθεί σε “κυκλώνα – βόμβα”.

Η θύελλα “Ντένις” έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν, τα τρένα να αναχωρούν με καθυστέρηση και οι ήδη πλημμυρισμένες περιοχές προετοιμάζονται για τη συνέχεια.

Η αεροπορική εταιρεία EasyJet ακύρωσε 234 πτήσεις, ενώ άλλες 60 που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή (16.02.2020) παραμένουν καθηλωμένες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας εφιστά την προσοχή των πολιτών για τις επόμενες ώρες. Οι κάτοικοι της βόρειας Αγγλίας επιστράτευσαν όποιο μέτρο μπορούσαν για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Οι αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα για να αποτρέψουν νέες πλημμύρες, όμως φοβούνται για τα χειρότερα, καθώς η γη έχει ήδη ποτιστεί από τις προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσε η καταιγίδα Κιάρα”.

Storm Dennis will bring very wet and windy weather today. Strong to gale force southerly winds will continue with severe gusts and localised thunderstorms. Localised flooding is expected, with some coastal overtopping along the Atlantic seaboard. Highs today of 9 to 12 degrees. pic.twitter.com/jy3wBRSG4U