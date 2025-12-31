Βρετανία: Νεκρός 12χρονος που προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

Τραγωδία με θύμα έναn 12χρονο στη Βρετανία, όταν προσπάθησε να αναπαραστήσει σκηνή από τη σειρά Squid Game. Ο Sebastian Cizman βρέθηκε νεκρός από τον ξάδελφό του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Glasshoughton, στο Δυτικό Γιορκσάιρ.

Η αστυνομία εντόπισε στο κινητό του αγοριού από τη Βρετανία μια εικόνα από τη σειρά Squid Game, με χαρακτήρα που εμφανίζεται κρεμασμένος, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε μοιραστεί τη συγκεκριμένη εικόνα σε ομάδα στο WhatsApp την ίδια ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί επιχείρησε να μιμηθεί ένα επικίνδυνο «challenge» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να λιποθυμήσουν, μια πρακτική που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους ανηλίκων παγκοσμίως.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ο Sebastian εντοπίστηκε ακίνητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία ότι είχε αναζητήσει επικίνδυνες προκλήσεις στο TikTok, ωστόσο είχε παρακολουθήσει Squid Game και είχε αναζητήσει στο YouTube βίντεο πρώτων βοηθειών με θέμα «επιβίωση από πνιγμό όταν είσαι μόνος».

Ο Sebastian περιγράφηκε ως ιδιαίτερα αγαπητός, χαρούμενος και με χιούμορ. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μαθητής, εκπρόσωπος του τμήματός του και είχε λάβει πάνω από 200 θετικά σχόλια από καθηγητές, ενώ είχε αναδειχθεί και «μαθητής της τάξης».

Οι γονείς του, Marcin και Katarzyna, τόνισαν ότι το παιδί τους δεν είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν υπήρχε καμία ένδειξη αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Όπως ανέφεραν, πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα τραγικού ατυχήματος.

Η μητέρα του, Kasia, περιέγραψε πως η οικογένεια γιόρταζε με συγγενείς από την Πολωνία. Τα παιδιά έπαιζαν στον κήπο, όταν ο Sebastian ανέβηκε μόνος του στο σπίτι για να ξεκουραστεί. Λίγο αργότερα, τα ξαδέλφια του τον βρήκαν ξαπλωμένο στις σκάλες, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γονείς ξεκίνησαν αμέσως ανάνηψη και κάλεσαν ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι γονείς του Sebastian απηύθυναν δημόσια έκκληση για αυστηρότερο έλεγχο των social media.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγωδιών που έχουν συνδεθεί με παρόμοια διαδικτυακά trends, ενώ νωρίτερα φέτος γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων κατέθεσαν αγωγή κατά του TikTok, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αντίστοιχων προκλήσεων που εμφανίζονταν ανεξέλεγκτα στις οθόνες τους.