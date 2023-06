Εντός της ημέρας οι Βρετανοί βουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν το πόρισμα της κοινοβουλευτικής έρευνας που έκρινε ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραπλάνησε εσκεμμένα τη Βουλή για τα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας.

Την ίδια ώρα «πονοκέφαλο» προκαλεί στον Ρίσι Σούνακ ακόμα ένα κορονοπάρτι που «έφερε στο φως» η εφημερίδα Mirror, στην διάρκεια της θητείας του πρώην πρωθυπουργού.

Τουλάχιστον 60 βουλευτές δεν θα παραστούν στην ψηφοφορία για το πόρισμα σχετικά με τα κορονοπάρτι. Το πόρισμα είναι πιθανόν να εκθέσει κι άλλο τις διαιρέσεις στο κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας πριν από τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο χρόνο, με κάποιους Συντηρητικούς να δηλώνουν δημοσίως ότι είτε θα απόσχουν είτε θα καταψηφίσουν το πόρισμα, που προτείνει την επιβολή σειράς κυρώσεων στον Τζόνσον.

Ωστόσο, αναμένεται ότι το πόρισμα και οι συστάσεις της Επιτροπής Προνομίων θα επικυρωθούν από το κοινοβούλιο, με την υποστήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Ο Τζόνσον παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα πριν από τη δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα του πορίσματος, το οποίο συνιστούσε αναστολή της βουλευτικής του ιδιότητας για 90 ημέρες, αν παρέμενε στο κοινοβούλιο, και η αφαίρεση της άδειας αυτόματης πρόσβασης στο κοινοβούλιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αναμένεται να είναι απών από την συζήτηση και την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, με την εφημερίδα Times να αναφέρει ότι θα συναντήσει τον Σουηδό ομόλογό του στο Λονδίνο σήμερα.

Ο Σούνακ δέχεται πιέσεις για το αν θα υιοθετήσει προσωπικώς την έκθεση.

“Προφανώς αυτό είναι θέμα της Βουλής (των Κοινοτήτων) όχι της κυβέρνησης”, δήλωσε ο Σούνακ στο δίκτυο ITV απαντώντας στην ερώτηση τι θα ψηφίσει. “Υπάρχει σημαντική διάκριση. Και γι’αυτόν τον λόγο δεν θα θέλαμε να επηρεάσουμε κανέναν εκ των προτέρων”, συνέχισε.

“Η επιτροπή αυτή συστάθηκε υπό τον πρώην πρωθυπουργό (…) είμαι σίγουρος ότι επιτέλεσαν πλήρως το έργο τους και τους σέβομαι γι’αυτό”, πρόσθεσε ο Σούνακ.

Ωστόσο, το νέο βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα Mirror με το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στρίτ να καταναλώνει αλκοόλ και να χορεύει στην διάρκεια του λοκντάουν, στις 14 Δεκεμβρίου του 2020, έχει προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις.

