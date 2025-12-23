Βρετανία: Ο ηθοποιός, Ράσελ Μπραντ, διώκεται για ακόμη μία φορά για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 2 γυναικών

Ο πασίγνωστος ηθοποιός Ράσελ Μπραντ από την Βρετανία, που ήδη διώκεται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, κατηγορείται πλέον και για άλλον έναν βιασμό και μία σεξουαλική επίθεση ακόμη.

Οι νέες διώξεις στον ηθοποιό Ράσελ Μπραντ αφορούν τις περιπτώσεις «δύο άλλων γυναικών» και έρχονται να προστεθούν στις κατηγορίες που ασκήθηκαν στον Μπραντ τον περασμένο Απρίλιο, για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών στη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 50χρονος ηθοποιός, που πλέον κάνει καριέρα ως influencer σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να βρεθεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου. Η δίκη του για τις πρώτες κατηγορίες έχει προσδιοριστεί για τις 16 Ιουνίου 2026 στο Σάουθγουορκ, στο νότιο Λονδίνο.

Ο πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι δηλώνει αθώος. Θα δικαστεί για δύο βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται ότι διέπραξε στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας και στο Λονδίνο μεταξύ 1999-2005.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 4, τον Σεπτέμβριο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράσελ Μπραντ, που ζει ανά διαστήματα στις ΗΠΑ, απορρίπτει τις κατηγορίες και είπε ότι είναι «ευγνώμων» που θα του δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Ήμουν ανόητος προηγουμένως, όταν δεν ζούσα στο φως του Κυρίου. Ήμουν τοξικομανής, εθισμένος στο σεξ, ένας ηλίθιος, όμως ποτέ δεν υπήρξα βιαστής», ανέφερε σε ένα βίντεο του, επιμένοντας ότι «ουδέποτε είχε μη συναινετικές σχέσεις».

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

Στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο X ευχαριστεί τον Χριστό και εύχεται «σε όλους στους οποίους έχει κάνει κακό στα χρόνια που δεν ήταν σωστός, να είναι καλά τα φετινά Χριστούγεννα». Ο ίδιος επίσης προσεύχεται να αποκαλυφθεί πολύ σύντομα το ποιος αληθινά είναι και να ξεπεράσει τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος.

Στην λεζάντα του βίντεο μάλιστα έγραψε «Αποδέξου τα πάντα, ακόμα και τις δοκιμασίες, ως δώρα από τον Θεό. Ο Ιησούς είναι αληθινός».

Merry Christmas brothers and sisters. Accept all things, even trials as gifts from God. Jesus is real. pic.twitter.com/SnV5FWzhak — Russell Brand (@rustyrockets) December 23, 2025

Ο Μπραντ γεννήθηκε το 1975 στο Έσεξ, στα ανατολικά του Λονδίνου. Σήμερα έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, το X και το Instagram όπου εκθέτει τακτικά τις αντισυστημικές, συνωμοσιολογικές θεωρίες του.

Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως κωμικός και έγινε γνωστός για το προκλητικό χιούμορ του. Μεταξύ 2006-2008 παρουσίαζε μια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 2 του BBC αλλά αποχώρησε αφού άφησε ένα μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου σε έναν άλλον ηθοποιό, που αφορούσε την εγγονή του.