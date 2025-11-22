Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»

Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Ο Μπόρις Τζόνσον / Melville / Pool / File Photo / REUTERS

Η αντεπίθεση του Μπόρις Τζόνσον απέναντι στη δημόσια έρευνα για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 δεν άργησε να έρθει. Την επομένη (22.11.2025) της δημοσιοποίησης μιας καταπέλτης έκθεσης που καταλογίζει «σοβαρά λάθη» στην κυβέρνησή του, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε την έρευνα «μπερδεμένη» και «απελπιστικά ασυνάρτητη», υποστηρίζοντας ότι τα συμπεράσματά της δεν αποτυπώνουν το χαοτικό πλαίσιο της πρώτης φάσης της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, σχεδόν 23.000 θάνατοι από την πανδημία Covid-19 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στη Βρετανία αν το πρώτο lockdown είχε επιβληθεί νωρίτερα επί των ημερών του Μπόρις Τζόνσον.

Η έκθεση περιγράφει μια συντηρητική κυβέρνηση διστακτική και αποδιοργανωμένη, μια διοίκηση σε «καθεστώς χάους» και μια αντίδραση «πολύ καθυστερημένη» απέναντι σε έναν ιό του οποίου η επικινδυνότητα είχε υποτιμηθεί.

Σε άρθρο του στη Daily Mail, ο Τζόνσον δηλώνει ότι αισθάνεται «βαθιά λύπη» για τα λάθη που έγιναν και συμπόνια για τις οικογένειες που επλήγησαν. Επιμένει ωστόσο ότι «όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», ενώ αμφισβητεί την αξιοπιστία της έρευνας, κατηγορώντας την ότι αποφεύγει κρίσιμα ερωτήματα, όπως την προέλευση του ιού ή το πραγματικό κόστος των lockdown.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε ακόμη περισσότερο: η έρευνα, υποστηρίζει, είναι ένα «μπερδεμένο» κείμενο που παραβλέπει τα ουσιώδη. Η κριτική αυτή έρχεται την ώρα που μια ομάδα συγγενών θυμάτων ζητά πλέον την αφαίρεση όλων των προνομίων που απολαμβάνει, τονίζοντας ότι είναι «αφόρητο» οικογένειες που πενθούν να χρηματοδοτούν τον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου «του οποίου οι αποφάσεις κόστισαν ζωές».

Η Βρετανία παραμένει μία από τις χώρες της Ευρώπης που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, με περίπου 226.000 θανάτους που αποδίδονται στην Covid-19.

