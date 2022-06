Το Brexit έχει φέρει νέα δεδομένα και στους Έλληνες που σπουδάζουν στην Βρετανία, καθώς έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα όσον αφορά τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για να διασφαλίσουν την παραμονή τους ως φοιτητές στην χώρα.

Οι Έλληνες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Βρετανίας πρέπει να έχουν ειδική φοιτητική, ενώ πλέον – στην μετά-Brexit εποχή – δεν δικαιούνται φοιτητικά δάνεια από το κράτος. Όσον αφορά πάντως στην βίζα που θα πρέπει να έχουν, χρειάζεται περίπου – σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πρεσβεία της Βρετανίας στην Αθήνα – πέντε εβδομάδες για την έκδοσή της.

Ειδικότερα, η πρεσβεία της Βρετανίας στην Αθήνα σε μήνυμα της στο Twitter ενημερώνει τους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην χώρα ότι για την έκδοση φοιτητικής βίζας χρειάζεται περίπου πέντε εβδομάδες. Προτρέπει επίσης τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην αίτηση τους όσο το δυνατόν νωρίτερα τον Ιούλιο.

📢 Calling all 🇬🇷 students interested in studying in the 🇬🇧 📢



Student visa applications are currently taking on average 5 weeks to process.



⚠️➡️ UK Visas and Immigration (@ukhomeoffice) strongly recommend that you apply for your student visa as early as possible in July.