Βρετανία: Πρώην στρατιωτικός ο 26χρονος που σκότωσε με βαλλίστρα μητέρα και κόρες – Φυλακισμένος για φόνο ο αδερφός του

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία η δολοφονία τριών γυναικών με βαλλίστρα, από τον 26χρονο πρώην στρατιωτικό Kyle Clifford, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά την αποτρόπαια πράξη του.

Ο Kyle Clifford, βετεράνος του βρετανικού στρατού, ο οποίος καταζητούνταν ως το άτομο που σκότωσε με βαλλίστρα τρεις γυναίκες, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (10.07.2024) και μάλιστα βρέθηκε τραυματισμένος, σε ένα έγκλημα που έχει σοκάρει τη Βρετανία λόγω της βαρβαρότητας με την οποία έγινε.

Ο 26χρονος κατονομάστηκε εξαρχής από την αστυνομία ως ύποπτος για την τριπλή δολοφονία των τριών γυναικών.

Τα τρία θύματα είναι η 61χρονη σύζυγος Carol και δύο κόρες του αθλητικού σχολιαστή του BBC John Hunt, η 28χρονη Hannah και η 25χρονη Louise με τις δολοφονίες του να είναι «στοχευμένες» σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρόλα αυτά το κίνητρο του 26χρονου που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας και τους πήρε τόσο βάρβαρα τη ζωή παραμένει άγνωστο μολονότι πληροφορίες τον θέλουν να είχε σχέση με την 25χρονη Louise, η οποία εμφανίζεται να είχε χωρίσει επεισοδιακά μαζί του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι τρεις γυναίκες είχαν καλέσει απελπισμένα σε βοήθεια πριν να εκτελεστούν από τον 26χρονο ο οποίος πρώτα τις έδεσε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε βαλλίστρα για να σκοτώσει τα θύματά του.

Ο Kyle Clifford συνελήφθη από την αστυνομία μετά από ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολυθεί, αφού φέρεται να κρυβόταν μέσα σε νεκροταφείο στο βόρειο Λονδίνο.

Η στιγμή που τον συλλαμβάνει η Αστυνομία:

Ο 26χρονος, που ήταν τραυματισμένος όταν συνελήφθη από τις αρχές, παραμένει στο νοσοκομείο.

Ο Kyle Clifford, με καταγωγή από το Enfield στο νότιο Λονδίνο, εργαζόταν, όπως μεταδίδει το Sky News, ως security έχοντας υπηρετήσει παλαιότερα για έναν χρόνο στον βρετανικό στρατό, το 2022. Όμως παραιτήθηκε επειδή δεν εντυπωσίασε τους ανωτέρους του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Γυναίκα που μεγάλωσε μαζί του στο Enfield λέει ότι «πάντα έμοιαζε φυσιολογικός και καλό παιδί. Δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι είναι περίεργος ή επιθετικός».

Την ίδια ώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του Κλίφορντ, ο 30χρονος Bradley Clifford, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, εδώ και έξι χρόνια, για τη δολοφονία του 18χρονου Sobhan Khan ο οποίος μαζί με τον 19χρονο Jahshua Francis, είχαν προκαλέσει ζημιές στην Mustang του μεγαλύτερου των αδερφών Clifford.

Bradley Clifford. Pic: Met Police

Στο δικαστήριο, που τον καταδίκασε το 2018, κατατέθηκε ότι ο Bradley Clifford, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καταδίωξε με το αυτοκίνητό του το σκούτερ στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, τους χτύπησε και γρονθοκόπησε εννέα φορές τον 18χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι τρεις γυναίκες είχαν καλέσει απελπισμένα σε βοήθεια πριν να εκτελεστούν από τον 26χρονο. Η Louise φέρεται να είχε σχέση με τον Clifford και είχαν χωρίσει πρόσφατα.

Όπως περιέγραψαν γείτονες της οικογένειας του σχολιαστή αγώνων ιππασίας του BBC John Hunt, άκουσαν κραυγές από το σπίτι όπου έγινε η δολοφονία, τις οποίες πέρασαν για παιδικές.

Λίγο αργότερα οι κραυγές σταμάτησαν και επικράτησε σιωπή, είπαν οι γείτονες στους αστυνομικούς, με τον 26χρονο να φεύγει από το σπίτι έχοντας μαζί του τη βαλλίστρα τυλιγμένη σε ένα σεντόνι.

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4