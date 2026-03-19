Βρετανία: Σατανικοί γονείς άφησαν την κόρη τους να πεθάνει από ασιτία – Ήταν 32 ετών και έφτασε να ζυγίζει μόλις 36 κιλά

Εγκληματίες γονείς στη Βρετανία καταδικάστηκαν σε φυλάκιση την Πέμπτη (19.03.2026). Κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο της 32χρονης κόρης τους που βρέθηκε σε ένα άθλιο δωμάτιο, ζυγίζοντας μόλις 36 κιλά και με ψείρες στα μαλλιά της.

Σύμφωνα με τη thesun.co.uk, η κόρη του σατανικού ζευγαριού Στέφι Ντέιβις, 32 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε «αποστεωμένη κατάσταση» στο υπνοδωμάτιο του οικογενειακού σπιτιού στο Ρέξαμ, της βόρειας Ουαλίας στη Βρετανία.

Το υποσιτισμένο σώμα της ήταν καλυμμένο με μυκητιακή λοίμωξη και αιματηρά έλκη από κατάκλιση, ενώ υπήρχαν μύγες γύρω από το στόμα της.

Η μητέρα Μπερνίτα Ντέιβις, 60 ετών, είχε καλέσει το 999 λέγοντας ότι η κόρη της ήταν «κρύα παντού» και έμοιαζε με «σκελετό».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ξύπνια, η μητέρα απάντησε: «Όχι, είναι νεκρή. Είναι κρύα – είναι πολύ κρύα».

Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής τη ρώτησε: «Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να τη σώσουμε;» με τη μητέρα να απαντά «ναι» ενώ έκλαιγε.

Η Μπερνίτα Ντέιβις και ο σύζυγός της Άλαν, 59 ετών, καταδικάστηκαν σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, την Πέμπτη, αφού παραδέχτηκαν ότι προκάλεσαν το θάνατο της κόρης τους.

Κατά την έκδοση της ποινής, η δικαστής ανέφερε ότι «λίγα είναι γνωστά για τα τελευταία δέκα χρόνια της σύντομης ζωής της Στέφι», καθώς την άφησαν να πεθάνει, ενώ το σώμα της «έλιωνε».

Είπε ότι η «υποχωρητική και υπάκουη» Στέφι «άκουγε πάντα» τους γονείς της και ότι στο παρελθόν ήταν σωματικά υγιής, χωρίς να έχει διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Η δικαστής πρόσθεσε: «Ενώ αυτή βρισκόταν σε ακραίο πόνο, εξαντλούμενη και πεθαίνοντας στο σαλόνι του σπιτιού, εσείς οι δύο συνεχίσατε τη ζωή σας».

Το Εφετείο του Μολντ έκρινε ότι το ζευγάρι προκάλεσε ή επέτρεψε τον θάνατο της Στέφι μεταξύ 26 Μαΐου 2022 και 26 Μαΐου 2023.

Ένας ιατροδικαστής του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η Στέφι ζύγιζε μόλις 36 κιλά όταν βρέθηκε νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Ο εισαγγελέας Άντριου Τζόουνς δήλωσε ότι η Μπερνίτα Ντέιβις και ο Άλαν Ντέιβις «απέτυχαν στην ευθύνη τους να φροντίσουν τη Στέφι Ντέιβις».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η Στέφι θα πρέπει να βίωσε «ακραίο πόνο» για τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό της.

Το δωμάτιό της στο οικογενειακό σπίτι περιγράφηκε ως «σε αποτρόπαια κατάσταση» με «απαίσια μυρωδιά».

Ο παθολόγος δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει πόσον καιρό βρισκόταν νεκρή, αλλά επιβεβαίωσε ότι η Στέφι πέθανε από σήψη που είχε βάθος πάνω από δέκα εκατοστά και έφτανε μέχρι το κόκαλο!

«Με τη σωστή υποστήριξη και ενθάρρυνση, η Στέφι θα μπορούσε να είχε κάνει τόσα πολλά στη ζωή της, αντί για αυτό, την άφησαν να ξεθωριάσει στην αφάνεια με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, καμία ποινή δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να εξιλεώσει αυτό», είπε καταθέτοντας στο δικαστήριο η αδελφή της 32χρονης.