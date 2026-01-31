Βρετανία: Σεκιουριτάς «άρπαξε» 14χρονη όταν περίμενε το τρένο, την παρέσυρε στο γραφείο του και την βίασε

Έναν ζωντανό εφιάλτη φαίνεται να έζησε μία 14χρονη στη Βρετανία, όταν ένας σεκιουριτάς σε σιδηροδρομικό σταθμό την παρέσυρε σε γραφείο του σταθμού και την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Την ιστορία έφερε στο φως η Daily Mail, αφού το μέσο ενημέρωσης δημοσίευσε βίντεο από τον άνδρα να συνεχίζει κανονικά την μέρα του αμέσως μετά την σεξουαλική παρενόχληση της 14χρονης στη Βρετανία.

Ο Mohammed, 35 ετών, παρέσυρε τη 14χρονη μαθήτρια σε ένα γραφείο και την βίασε ενώ ήταν σε υπηρεσία στο σταθμό Worcester Shrub Hill. Ο φύλακας είχε πλησιάσει το κορίτσι στην αποβάθρα, ρωτώντας την πού ταξίδευε και προσφέροντας να τη βοηθήσει.

Στη συνέχεια, συνόδευσε το θύμα στην αποβάθρα όπου επρόκειτο να φτάσει το τρένο της, πριν μετακινηθεί στο γραφείο του σταθμού. Ο Μοχάμεντ ζήτησε από την κοπέλα να μπει στο γραφείο, προτείνοντάς της να περιμένει το τρένο της σε ένα ζεστό μέρος.

Όμως, όταν εκείνη πλησίασε, έσβησε τα φώτα στο δωμάτιο και, μόλις μπήκε μέσα, της επιτέθηκε σεξουαλικά με «απαράδεκτο» τρόπο.

Η κοπέλα κατάφερε μετά να ξεφύγει και επέστρεψε στην αποβάθρα για να επιβιβαστεί στο τρένο της, οπότε ο Μοχάμεντ της «έκανε αντίο» με ψυχρό τρόπο, καθώς το τρένο έφευγε από το σταθμό. Το θύμα, που υπέστη μώλωπες από την επίθεση, είπε στην οικογένειά της τι είχε συμβεί και εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη αργότερα το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 2021 και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα σεξουαλικής επίθεσης, αλλά δεν εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία και συνελήφθη ξανά στο σπίτι του τον Μάρτιο του 2023.

Σε μια αστυνομική ανάκριση που παίχτηκε στη δίκη, η νεαρή θύμα περιέγραψε τις στιγμές μετά την επίθεση. Είπε: «Ήμουν στο τρένο και τον είδα να με χαιρετάει. Δεν ανταποκρίθηκα».

Ο Mohammed καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και οκτώ μηνών στις 12 Ιανουαρίου 2026 και του επιβλήθηκε αόριστη εντολή πρόληψης σεξουαλικής βίας (SHPO).

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν «τόσο βίαιη» που προκάλεσε «σωματικές βλάβες» στο θύμα και «αναμφίβολα θα έχει μόνιμες ψυχολογικές επιπτώσεις».