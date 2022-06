Μια γυναίκα έμπαινε και έβγαινε όποτε ήθελε μέσα σε μια στρατιωτική βάση αλεξιπτωτιστών της Βρετανίας με σκοπό να κάνει σεξ μαζί τους, με αποτέλεσμα να διατάσσεται έρευνα από το υπουργείο Άμυνας ενώ ολόκληρη η μονάδα αποκλείστηκε από αποστολή του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η γυναίκα μπήκε και βγήκε στη στρατιωτική βάση αλεξιπτωτιστών 31 φορές μέσα σε διάστημα 5 μηνών για να κάνει σεξ μαζί τους. Μάλιστα, κανείς δεν θα είχε καταλάβει τίποτα αν ένας από αυτούς δεν ανέβαζε ένα βίντεο στο ίντερνετ, όπου φαίνεται η γυναίκα να ικανοποιεί ομαδικά τους στρατιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα, όλη η μονάδα αλεξιπτωτιστών του στρατοπέδου «Merville» στο Colchester στο Έσεξ, αποκλείστηκε από την αποστολή του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, στην οποία θα έπαιρναν μέρος, μέχρι να βγει το πόρισμα της έρευνας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, που εξετάζει τουλάχιστον 300 αλεξιπτωτιστές.

Από τη μεριά του, ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, στρατηγός Σερ Πάτρικ Σάντερς, είναι έξαλλος για το γεγονός και «περνάει από κόσκινο» τους διοικητές όλων των στρατοπέδων της χώρας ενώ τονίζει ότι δεν είναι διατεθειμένος «να διακινδυνεύσει τη φήμη του Βρετανικού στρατού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

"From what I understand, it obviously looks very bad".@COLRICHARDKEMP reacts to videos which have emerged online, reportedly showing soldiers from 16 Air Assault Brigade having sex with a woman at Colchester's Merville Barracks.



More on BBC Essex here: https://t.co/u24nnbWTTv pic.twitter.com/4cBWpn14j3