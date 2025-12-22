Κόσμος

Βρετανία: Τεράστια καθίζηση σε κανάλι – Η τρύπα «κατάπιε» σκάφη, διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι

Δύο σκάφη έπεσαν μέσα στον «κρατήρα» και σήμερα βρίσκονται στον πυθμένα του καναλιού
βρετανία
Το σημείο της καθίζησης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Σροπσάιρ της Βρετανίας λίγο έξω από το Μπέρμινχαμ, όταν τεράστια καθίζηση άνοιξε κάτω από κανάλι στην περιοχή του Γουίτσερτς. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων που βρίσκονταν σε πλωτές κατοικίες.

Η καθίζηση, διαστάσεων περίπου 50 επί 50 μέτρα, άρχισε να σχηματίζεται στις 04:22 τοπική ώρα τα ξημερώματα στο Γουίτσερτς στη Βρετανία, με την υποχώρηση του εδάφους να έχει ως αποτέλεσμα να αποστραγγιστεί πλήρως το τμήμα του καναλιού όπου ήταν αγκυροβολημένα σκάφη τύπου narrowboat.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, αφού κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες τριών σκαφών, ενώ δύο narrowboats έπεσαν μέσα στον «κρατήρα» και σήμερα βρίσκονται στον πυθμένα του καναλιού.

Ένα τρίτο σκάφος παραμένει επικίνδυνα στο χείλος της καθίζησης, με τον κίνδυνο να υποχωρήσει περαιτέρω το έδαφος.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη με «ασταθές έδαφος και ταχέως κινούμενα νερά», καθώς ξεκινούσαν την επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από δέκα πολιτών, την ώρα που η κατάρρευση της όχθης του καναλιού επέτρεπε σε μεγάλες ποσότητες νερού να διαφύγουν προς τις γύρω εκτάσεις.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφύγουν την περιοχή, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο δημοτικός σύμβουλος Andy Hall, που εκπροσωπεί το Whitchurch North, δήλωσε ότι η προτεραιότητα των αρχών είναι η φροντίδα των 14 ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Όπως ανέφερε, «έχουμε μια ομάδα που έρχεται για να δει πώς θα στεγάσουμε και θα φροντίσουμε αυτούς τους 14 κατοίκους. Είναι Χριστούγεννα, όλα τους τα υπάρχοντα, η ζωή τους είναι εκεί, και το καθήκον μας είναι να τους αγκαλιάσουμε και να τους φροντίσουμε αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επιβαίνοντες στα σκάφη περιέγραψαν το περιστατικό ως κάτι «σαν σεισμό»: «Ήταν τρομερό για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στα σκάφη τους εκείνη την ώρα το πρωί. Το περιέγραψαν σαν να ένιωθαν σεισμό. Έχουμε χάσει μερικά σκάφη, το ένα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα της καθίζησης. Υπάρχει ένα που αιωρείται στην άκρη και θα μπορούσε να γλιστρήσει ανά πάσα στιγμή. Περισσότερο έδαφος έχει υποχωρήσει από τότε που βρισκόμαστε εδώ σήμερα το πρωί. Οι ομάδες της πυροσβεστικής και διάσωσης ήταν παντού. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους σήμερα το πρωί ήταν να διασφαλίσουν ότι όλοι ήταν ασφαλείς και εκτός των σκαφών τους».

