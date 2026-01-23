Κόσμος

Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια

Ο 49χρονος παραδέχθηκε 11 κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση όπως και 11 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης
Γυναίκα που κλαίει

Ένοχος σε σχεδόν 50 κατηγορίες δήλωσε σήμερα (23.01.2026) ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία, ο οποίος νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, δήλωσε ένοχος για 48 εγκλήματα που διέπραξε το διάστημα μεταξύ 2010 και 2023 σε βάρος της πρώην συζύγου του Τζόαν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε του νόμιμου δικαιώματός της μη δημοσιοποίησης της ταυτότητάς της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Βρετανίας.

Ο Γιανγκ παραδέχθηκε 11 κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση όπως και 11 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία.

Δήλωσε, επίσης, ένοχος σε 14 κατηγορίες για ηδονοβλεψία, μεταξύ άλλων μία κατηγορία βάσει της οποίας ο Γιανγκ βιντεοσκοπούσε την πρώην σύζυγό του, σε τουλάχιστον «200 περιπτώσεις», το διάστημα μεταξύ 2010 και 2024.

Επιπλέον, ο Γιανγκ παραδέχθηκε την ενοχή του πως δημοσίευσε άσεμνα άρθρα, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες της σε τουλάχιστον «500 περιπτώσεις».

Άλλοι τέσσερις άνδρες δήλωσαν αθώοι σε κατηγορίες που σχετίζονται με μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με την Τζόαν Γιανγκ.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
152
123
106
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στο αρχείο οι καταγγελίες σ βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση - Η ισπανική δικαιοσύνη «δεν έχει δικαιοδοσία» περαιτέρω έρευνας
Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία για να ερευνήσει γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν στην Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία
Χούλιο Ιγκλέσιας
Στάρμερ κατά Τραμπ: Αποκρουστικές οι δηλώσεις για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε οργή στους Βρετανούς βουλευτές και βετεράνους με τον ισχυρισμό του ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν
Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo