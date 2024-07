Βρετανικές εκλογές: «Κόμης Σκουπιδόφατσας» εναντίον Σούνακ και «Έλμο» εναντίον Στάρμερ

Βρετανικές εκλογές χωρίς βρετανικό χιούμορ δεν γίνεται. Πλάι στον Ρίσι Σούνακ και στον Κιρ Στάρμερ, βρίσκονται ο «κόμης Σκουπιδόφατσας», ο «ΑΙ Steve» ο «Νικ το ιπτάμενο τούβλο» και μία… παμπ που διεκδικούν την ψήφο των Βρετανών στις σημερινές (04.07.2024) βουλευτικές εκλογές.

Από την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές της στη Βρετανία δεν έλειψαν ούτε και φέτος οι αξιοπερίεργες και συνάμα αστείες υποψηφιότητες.

Έτσι, οι εκατομμύρια ψηφοφόροι που προσέρχονται σήμερα (Πέμπτη 04.07.2024) στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν νέα Βουλή των Κοινοτήτων και να αναδείξουν νέα κυβέρνηση, δίπλα στα μεγάλα πολιτικά και παραδοσιακά κόμματα, Συντηρητικούς, Εργατικούς, Reform UK και Φιλελεύθερους Δημοκράτες, μπορεί να εκπλαγούν – αν δεν τα ξέρουν ήδη – με τα ψηφοδέλτια ορισμένων κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ανάμεσα στους πάνω από 4.500 υποψηφίους που διεκδικούν τις 650 έδρες του κοινοβουλίου είναι και εκείνοι, κατά μια ιδιότυπη βρετανική παράδοση, που απλώς σπάνε πλάκα.

Η παράδοση αυτή ανάγεται στη δεκαετία του 1980, όταν το Επίσημο Τερατωδώς Τρελό Κόμμα (Loony Party) κατέβασε δύο υποψηφίους, υπό το σλόγκαν «Ψηφίστε τρέλα».

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα βρεθεί αντιμέτωπος στην περιφέρειά του στο Ρίτσμοντ και με τον κόμη Binface (δηλαδή τον κόμη «Σκουπιδόφατσα»), τον αυτοαποκαλούμενο «διαγαλαξιακό πολεμιστή» που κυκλοφορεί με μια εντυπωσιακή γκριζόμαυρη στολή, ασορτί κάπα και ένα κράνος που θυμίζει κάδο απορριμμάτων.

Ο κόμης Binface λέει ότι θέλει να μετατρέψει τις εκλογές της 4ης Ιουλίου σε «Ημέρα της Ανεξαρτησίας» και ότι είναι η «λογική» επιλογή για το εκλογικό σώμα.

«Θα θέσω υποψηφιότητα εναντίον του πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ, είναι πανέξυπνο» δήλωσε ο Binface, κατά κόσμον κωμικός Τζόναθαν Χάρβεϊ, στο Reuters έξω από το κοινοβούλιο, όπου τον πολιορκούσαν περαστικοί που ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Κι όμως ο Κόμης Σκουπιδόφατσας δεν είναι καθόλου πρωτάρης. Είχε θέσει υποψηφιότητα απέναντι σε δύο πρώην πρωθυπουργούς, της Τερέζα Μέι το 2017 – αν και τότε με την προηγούμενη μορφή του ως λόρδος Buckethead – και του Μπόρις Τζόνσον το 2019.

Διεκδίκησε επίσης τον δήμο του Λονδίνου το 2021 και τον Μάιο του τρέχοντος έτους, όταν κέρδισε 24.000 ψήφους, διαβεβαιώνοντας τότε ότι το βρετανικό πολιτικό σύστημα «ευνοεί την εκκεντρικότητα, τη φαντασία και το χιούμορ».

Μεταξύ των πολιτικών του στόχων που ξεχωρίζουν είναι η τιμολόγηση των κρουασάν σε 1,10 λίρες (1,39 δολάρια), ότι θα επιβάλει σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς να υπηρετήσουν στον στρατό και η εκπροσώπησή του με το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο «Κόμης Binface» έχει ένα σοβαρό μήνυμα πίσω από την κωμική του φιγούρα, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τη δημοκρατία σε μια χρονιά που «πάνω από τους μισούς ανθρώπους με δικαίωμα ψήφου στον πλανήτη σας» θα πάνε στις κάλπες.

«Είμαι εδώ για να γιορτάσω το γεγονός ότι ο καθένας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί όχι μόνο να ψηφίσει, αλλά όλοι σας να θέσετε υποψηφιότητα για τις εκλογές, ανεξάρτητα από το πρόγραμμά σας ή όσο χαζοί κι αν φαίνεστε», είπε. «Προτρέπω όλους… να πάνε να ψηφίσουν και, κυρίως, να κάνετε την ψήφο σας, να μετρήσει».

Ακόμα υπόσχεται ότι θα χτίσει «τουλάχιστον ένα οικονομικό σπίτι» (θέμα που παραπέμπει στη στεγαστική κρίση).

Οι… βετεράνοι του είδους των υποψήφιων κωμικών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν στο επίσημο κόμμα Monster Raving Loony Party, το οποίο ιδρύθηκε το 1982 και έκτοτε συμμετέχει τακτικά στις εκλογές.

Φέτος κατεβάζει 22 υποψηφίους, μεταξύ των οποίων είναι ο Howling ‘Laud’ Hope, ο αρχηγός του κόμματος, ο Baron Von Thunderclap και ο Earl Elvis of East Anglia.

Στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία ο «AI Steve» ελπίζει να γίνει ο πρώτος βουλευτής τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο δημιουργός του, ο Στιβ Έντακοτ, δηλώνει ότι ο AI Steve «θα κάνει τη διαφορά» αφού «δεν επηρεάζεται από το συναίσθημα, ούτε από τα συμφέροντα κανενός».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος ο AI Steve μάλλον αντιμετώπισε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την απάντησή του.

Ενώ ο υποψήφιος του «Psychedelic Movement Party» στο Σάουθεντ υπόσχεται να αγνοήσει το νόμο και να ανοίξει 24ωρες καφετέριες κάνναβης.

Ορισμένοι υποψήφιοι δεν κρύβουν ότι εκμεταλλεύονται τις εκλογές για λόγους δημοσιότητας, όπως ο Chris French (Κρις Φρεντς), ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος έχοντας δηλώσει την παμπ του “The Mitre” στο Richmond του δυτικού Λονδίνου ως πολιτικό κόμμα.

Η παμπ «The Mitre» εγγράφηκε ως πολιτικό κόμμα από τον ιδιοκτήτη της προκειμένου να διαφημιστεί επειδή αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά την πανδημία της Covid-19. «Ήταν το απλούστερο πράγμα που έκανα ποτέ. Απλώς γκούγκλαρα «πώς να εγγράψω ένα πολιτικό κόμμα», εξήγησε ο Φρεντς, ο μοναδικός υποψήφιος του κόμματος.

Χάρη στην υποψηφιότητά του το όνομα της παμπ θα εμφανιστεί στα ψηφοδέλτια των 77.000 ψηφοφόρων της περιφέρειάς του.

«Θα ήθελα απλώς να μην βγω τελευταίος. Αλλά, αν ξεπεράσω τα πραγματικά πολιτικά κόμματα (…) μάλλον θα πρέπει εκείνα να εγκαταλείψουν την πολιτική», αστειεύτηκε.

Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Πρώτα όμως πρέπει να ξεπεράσει στην περιφέρειά του το εμπόδιο του «Έλμο», του κόκκινου τέρατος της διάσημης παιδικής εκπομπής Sesame Street.

Όπως και ο Κόμης Σκουπιδόφατσας, ο Έλμο έχει θέσει υποψηφιότητα σε πολλές εκλογές, αν και ο Μπόμπι Σμιθ, ο άνθρωπος με τη γούνινη κόκκινη στολή πίσω από τον Έλμο, επιδιώκει να κάνει μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση και θέλει να αλλάξει το νόμο για τα δικαιώματα των πατεράδων.

Θα δώσει επίσης μάχη με έναν άλλον υποψήφιο του Loony Party, που ακούει στο όνομα «Νικ, το απίστευτο ιπτάμενο τούβλο».

