Βρετανός έζησε το Εξπρές του Μεσονυκτίου σε φυλακή στο Ντουμπάι: «Με βίασαν στο κελί μου και είδα βασανισμό μέχρι θανάτου»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία Βρετανού για φυλακή στο Ντουμπάι, όπου όπως λέει έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο κελί του και είδε βασανισμό μέχρι θανάτου.

Το πρώην διευθυντικό στέλεχος της Leeds United David Haigh, περιέγραψε την φρικτή εμπειρία του και ισχυρίζεται ότι τους 22 μήνες που παρέμεινε στην φυλακή στο Ντουμπάι έπεσε θύμα βιασμού στο κελί του, ενώ είδε και έναν άνδρα να βασανίζεται μέχρι θανάτου, με δεσμοφύλακες να ποδοπατούν τον λαιμό του.

Η κακοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστη ο Haigh σε διάφορες φυλακές – μεταξύ άλλων και στο διαβόητο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος στο Bur Dubai – περιλάμβανε γροθιές, ηλεκτροσόκ, χτυπήματα με σκουπόξυλο και χρήση φλόγας πάνω στο σώμα του.

Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της Ιρλανδής αεροσυνοδού Tori Towey, η οποία κατηγορήθηκε από τις Αρχές του Ντουμπάι για κατανάλωση αλκοόλ και απόπειρα αυτοκτονίας, έχοντας προηγουμένως ξυλοκοπηθεί από τον άνδρα της, αλλά ευτυχώς κατάφερε να επιστρέψει στην πατρίδα της, ο David Haigh μίλησε για όσα είχε περάσει ο ίδιος εκτίοντας την ποινή του στο Εμιράτο πριν από δέκα χρόνια.

Μιλώντας στην Daily Mail, επισήμανε ότι ο εφιάλτης που έζησε πριν από μια δεκαετία θα μπορούσε να επαναληφθεί στην πρόσφατη πολύκροτη υπόθεση της Towey, ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που είχαν οι δικές του τραυματικές εμπειρίες στην ψυχολογική του κατάσταση.

“Videos show Princess Sheikha Latifa does not want to be in Dubai” – David Haigh, former UAE prisoner, shares his views.



