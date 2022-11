Συναγερμός στο Βέλγιο μετά από επίθεση με μαχαίρι στις Βρυξέλλες με έναν αστυνομικό νεκρό και άλλον ένα τραυματία.

Η επίθεση έγινε κοντά στον βόρειο σιδηροδρομικό σταθμό στις Βρυξέλλες και οι δυο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση με τον δράστη να φωνάζει «Αλαχού Ακμπάρ».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο δράστης της επίθεσης έχει σκοτωθεί και αυτός ενώ άγνωστο είναι το κίνητρο του φονικού.

Officer died after attack with knife in Aarschotstraat in Brussels: perpetrator, who was shot, announced his attack earlier but was released by justice | Instagram VTM NEWS https://t.co/1Uu1MPOxvu