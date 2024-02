Χίλια τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα μπλοκάρουν σήμερα (01.02.2024) τους δρόμους των Βρυξελλών γύρω από το χώρο της Συνόδου Κορυφής των «27», με φόντο το θυμό των αγροτών για την ευρωπαϊκή πολιτική και τις εισαγωγές από την Ουκρανία.

Για πάνω από 1.300 τρακτέρ κάνει λόγο η Le Soir, με εκατοντάδες αγρότες να βρίσκονται από νωρίς στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ακουστούν τα αιτήματά τους από τους ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής.

Μαζική είναι την ίδια ώρα η παρουσία της αστυνομίας στην ευρωπαϊκό κέντρο αλλά και στους παρακείμενους δρόμους, πολλοί από τους οποίους είναι κλειστοί, όπως και αρκετές κεντρικές σήραγγες. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον εσωτερικό περιφερειακό αυτοκινητόδρομο.

Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια, με την αστυνομία να μην αναφέρει κανένα σοβαρό επεισόδιο μέχρις στιγμής. Ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο σημείο.

Φωτιές σε απορρίμματα προκάλεσαν μαύρους καπνούς στην πλατεία Λουκεμβούργου (Place Luxembourg), ενώ οι διαδηλωτές πέταξαν επίσης σκουπιδοτενεκέδες με κοπριά και αυγά στην πρόσοψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι αγρότες γκρέμισαν ένα ιστορικό άγαλμα από τη θέση του στην πλατεία Λουξεμβούργου ενώ υπήρξαν συγκρούσεις και με αστυνομικούς, οι οποίοι αποπειράθηκαν να περιορίσουν την συγκέντρωση.

Ο «γενικός αποκλεισμός» των Βρυξελλών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Αγροτών, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 17:00, ενώ θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από όλη την Ευρώπη. Η εφημερίδα «La Libre» σημειώνει ότι «οι αγρότες ελπίζουν να γονατίσουν την Ευρώπη παραλύοντας την πρωτεύουσα».

Περίπου 100 τρακτέρ είχαν μπλοκάρει το βράδυ της Τετάρτης τον κυκλικό κόμβο «turbo» κυκλοφορίας της Γάνδης, τον κυκλικό κόμβο κοντά στο επιστημονικό κέντρο Technopolis στο Mechelen, τους δρόμους γύρω από το λιμάνι της Αμβέρσας αλλά και την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Bierset στη Λιέγη.

Αποθήκες και κέντρα logistics για διανομή μεγάλης κλίμακας εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένα, με εκπροσώπους του κλάδου να ζητούν άρση των αποκλεισμών προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων.

Η «L’ Echo» εξηγεί γιατί οι αγρότες στρέφονται κατά των κέντρων διανομής, δίνοντας έμφαση στον μη ισορροπημένο μηχανισμό τιμολόγησης, στις πολιτικές μαζικής αγοράς γης εκ μέρους τους, στην εισαγωγή προϊόντων με λιγότερο αυστηρά πρότυπα και την έντονη παρουσία μεσαζόντων.

Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε, σύμφωνα με την Le Soir ότι «οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη υπό πολιορκία» και επανέλαβε τη διαθεσιμότητα των πολιτικών αρχών για συζήτηση. Δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη διαμαρτυρίας, αλλά κάλεσε τους αγρότες να μην διακινδυνεύουν την υποστήριξη που απολαμβάνουν από μέρος του πληθυσμού.

«Οι αποκλεισμοί δεν είναι η λύση που πρέπει να ακολουθήσουμε, και ακόμη λιγότερο, φυσικά, ο βανδαλισμός ή βία», είπε.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις χθεσινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η «L’ Echo» κάνει λόγο για δύο μεγάλες παραχωρήσεις σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Ευρώπη χάνει έδαφος μπροστά την οργή των αγροτών».

Για «αμφιλεγόμενα μέτρα» κάνει λόγο η «Le Soir», που σημειώνει ότι είναι «μια πρώτη απάντηση από τον πολιτικό κόσμο στην κραυγή αγωνίας των αγροτών, ακόμα κι αν μπορούμε να αμφιβάλλουμε εύλογα ότι θα είναι αρκετό» και ότι «η Ευρώπη υποχωρεί μπροστά στην πίεση των αγροτών».

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν πήγε το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες να συναντήσει τους θυμωμένους αγρότες, τασσόμενος με το μέρος «του λαού».

«Είναι λάθος της Ευρώπης να μην παίρνει στα σοβαρά τη φωνή του λαού», δηλώνει σε βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο twitter. Στις εικόνες φαίνεται να περπατάει ανάμεσα στα τρακτέρ αφού έχει πέσει η νύκτα και να σφίγγει το χέρι ενός διαδηλωτή.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc