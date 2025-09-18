Κόσμος

WSJ: Έξαλλος ο Τραμπ με την επίθεση Νετανιάχου στο Κατάρ – Τον στόλισε με «γαλλικά»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ  θεωρεί την επιχείρηση στο Κατάρ απερίσκεπτη και επιζήμια για τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου
REUTERS/Tom Brenner

Απογοητευμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ εχειαστόχο την ηγεσία της Χαμάς ωστόσο δεν κ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και…. γαλλικά για να δείξει την οργή του για τις πράξεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα σε συνάντηση που είχε με ανωτέρους αξιωματούχους της κυβέρνησης φέρεται να είπε «με γαμ…» για τον Νετανιάχου. Μεταξύ αυτών ήταν και ο υπουργός εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο.

Οπως αναφέρει η WSJ, ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μετά την επίθεση στο Κατάρ, ο Τραμπ είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Νετανιάχου, την πρώτη για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και τη δεύτερη για να έχει μια πιο φιλική συζήτηση σχετικά με το αν η επίθεση του Ισραήλ ήταν επιτυχής. Ο Τραμπ μίλησε αργότερα με τους ηγέτες του Κατάρ, επαινώντας τη χώρα για τη μεσολάβησή της στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς και για το γεγονός ότι είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ που φιλοξενεί μεγάλη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο αφού η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, και η ηγεσία της ομάδας που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από τις ΗΠΑ εγκαταλείψει τη Γάζα. Εάν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτά τα αιτήματα, το Ισραήλ θα αναγκάσει την ομάδα σε πλήρη παράδοση με αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις, μια στρατηγική που δεν ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Τραμπ για έναν τερματισμό της σχεδόν διετούς σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είχε ενημερωθεί πριν από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ. Την περασμένη εβδομάδα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ έμαθε για την επιχείρηση από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος παρακολούθησε την επίθεση του Ισραήλ σε πραγματικό χρόνο.

Ο Ομέρ Ντόστρι , πρώην εκπρόσωπος του Νετανιάχου, περιέγραψε τους δεσμούς μεταξύ των δύο ως «πολύ, πολύ στενούς».

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να ασκήσει άμεση πίεση στο Ισραήλ. «Δεν έχει θέσει όρους για τη στρατιωτική βοήθεια ούτε έχει προχωρήσει σε δημόσια επίπληξη, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, ακόμη και αν αυτές οι επιχειρήσεις περιπλέκουν τη διπλωματία που μεσολάβησε η Αμερική» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ ως εξαιρετικές και ότι οι αναφορές που υποστηρίζουν το αντίθετο είναι «fake news». Τα συμφέροντα και οι αξίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι στενά συνδεδεμένα, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κόσμος
